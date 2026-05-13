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Anche se apprezzo profondamente l'idea di Marvel Television di offrire Special Presentations, presentando storie più isolate e creative che non debbano costruire direttamente su film e serie TV consolidati, non posso fare a meno di sentire che la piattaforma non ha ancora trovato il suo equilibrio. La prima Speciale Presentazione, Werewolf by Night, rimane il massimo utilizzo della piattaforma, offrendo una storia soprannaturale compatta e autonoma con un filtro in bianco e nero sovrapposto. Ancora oggi, è forse il progetto più insolito dell'Universo Cinematografico Marvel. Ma poi arrivò il secondo, lo Special Natalizio dei Guardiani della Galassia, che andava bene ma mancava nelle aree in cui sembrava che le Presentazioni Speciali avrebbero potuto mostrare di più. E ora è il momento della terza esplorazione in questo dominio, dato che anche The Punisher: One Last Kill è arrivato.

Per riferimento, qui si applica anche la stessa configurazione delle due precedenti Presentazioni Speciali. Stiamo parlando di quello che è essenzialmente un episodio televisivo di 40+ minuti, e nel caso di The Punisher: One Last Kill, si potrebbe considerare un po' come un epilogo di Daredevil: Born Again.

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La premessa è essenzialmente quella di riunirsi con Frank Castle interpretato da Jon Bernthal per vedere cosa gli è successo negli eventi dalla prima stagione della serie Daredevil. Frank è un uomo sconfitto e tormentato, sull'orlo di porre fine a tutto, che vive in un mondo di completo e totale disordine dopo le sue recenti azioni vendicative che hanno trasformato il quartiere siciliano di New York in un vero e proprio campo di guerra. Frank si crogiola nella sua autocommiserazione, si tormenta senza pietà usando ricordi e persone del suo passato, e tutto questo mentre si muove in un mondo che ha disperatamente bisogno della mano ferma di qualcosa come Il Punitore. Per la prima metà di questa Presentazione Speciale, questo show è di fatto solo un caso di studio sulla miseria e sul vivere con le scelte orribili che Frank ha dovuto fare anni prima, motivo per cui l'arrivo della madre vendicativa di Chelsea Brea appare come una ventata d'aria fresca. Senza entrare in spoiler, Frank ha causato a questa madre un dolore incommensurabile con le sue azioni passate e ora lei vuole vendetta, un compito che mette in pratica mettendo in pratica una taglia sulla sua testa e incoraggiando i peggiori e crudeli di New York a uscire dal nascondiglio per reclamare il cuoio capelluto del Punitore.

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Da qui in poi, The Punisher: One Last Kill è di fatto una sequenza d'azione di 20 minuti in cui Frank uccide qualsiasi mercenario e teppista di strada abbastanza audace da sfidarlo. Per la maggior parte, tutto accade in un unico condominio, creando una situazione simile a Raid dove vediamo Frank sparare, pugnalare, colpire e mostrare innumerevoli modi creativi per portare la vita a qualcuno a una conclusione anticipata, mentre nello stile tradizionale di The Punisher, Frank subisce una botteggiata che fermerebbe un uomo più debole.

È emozionante, emozionante e raggiunge il massimo di The Punisher, ma direi anche che l'introduzione di questa Presentazione Speciale non sfrutta mai appieno il suo potenziale. Inizia con un primo atto emotivamente complesso, passa a un secondo atto ricco di azione, e proprio mentre inizi a vedere il personaggio che tanti adorano tornare alla forma, scorrono i titoli di coda, lasciandoti affamato e disperato per di più. Frank tornerà in Spider-Man: Brand New Day, ma non sarà affatto violento e selvaggio come in questa Presentazione Speciale e, francamente, non posso fare a meno di sentirmi un po' deluso che questa serie sia arrivata fin qui e poi sia finita così bruscamente.

Ancora una volta, sembra più un episodio bonus della serie Daredevil, un capitolo in più per preparare davvero la presenza di Frank sul grande schermo in Spider-Man: Brand New Day. È perfettamente guardabile, a tratti persino emozionante ed emozionante, ma spicca anche più come lo Speciale Natalizio dei Guardiani che come Lupo Mannare di Notte, perché appare come una breve sosta nel più ampio viaggio di Frank e non come un momento decisivo nella narrazione di Il Punitore.

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Se c'è una cosa che questa serie dimostra, è che c'è ancora più che abbastanza spazio e desiderio per vedere veri progetti Marvel vietati ai minori come questo, che offrono rappresentazioni brutali, violente e autentiche dei suoi personaggi meno 'amichevoli di quartiere'. E Bernthal è ancora efficace anche come Frank Castle, anche se qui ciò che otteniamo è lo stesso tipo di interpretazione burbera e ardente di Bernthal che abbiamo visto l'attore dare più e più volte.

Il punto che voglio dire è che ti piacerà The Punisher: One Last Kill, ma ti lascerà con la voglia di ancora. Non sembra un capitolo autonomo particolarmente appagante allo stesso modo di Werewolf by Night, e allo stesso modo non gioca con scelte creative stravaganti. Sembra che la Marvel stia testando il terreno per una vera azione vietata ai minori, e speriamo che non sia l'ultima volta che vedremo una cosa del genere, perché più film del Punisher come questo, o anche una storia di Blade con un'ambientazione familiare, farebbero miracoli con il pubblico Marvel più maturo.