The Punisher sta per avere una nuova brutale serie di fumetti

Apparentemente grazie alle sue apparizioni in altre forme di intrattenimento, The Punisher è diventato di nuovo un personaggio enormementeMarvel popolare. Che ciò sia dovuto all'interpretazione di Jon Bernthal di Frank Castle o all'apparizione in Marvel Rivals e simili, qualunque sia la situazione, The Punisher è forse più popolare di quanto non sia mai stato.

Questo aveva portato Marvel a mettere in ordine i loro affari e finalmente a rimettere The Punisher di nuovo in prima linea nella sua serie di fumetti. Destinata ad essere conosciuta come Punisher: Red Band, questa è considerata una serie "in corso" che vedrà Frank Castle affrontare la giustizia con la sua caratteristica mancanza di pietà, il tutto mentre lotta per rimettere insieme la sua memoria distrutta.

La sinossi dell'evento comico spiega: "Risoluto e intransigente come sempre, la memoria di Frank Castle è danneggiata e lui è a caccia di risposte e criminali allo stesso modo! Otterrà più di quanto si aspettasse da entrambi quando il famigerato e sanguinario Jigsaw tornerà... con il Punitore morto nel mirino!"

Punisher: Red Band è scritto da Benjamin Percy, con disegni di Jose Luis Soares e una copertina di David Marquez. Il primo numero sarà in vendita dal 25 febbraio e, parlando degli obiettivi finali della serie, Percy ha condiviso il seguente teaser.

"Punisher: Red Band è stato un nuovo inizio per Frank Castle, e un assalto implacabile. Il libro era in busta di polietilene, perché era un rischio biologico, grondante di sangue. Ora che sapete che non stiamo scherzando, stiamo entrando in una nuova fase della narrazione che servirà sia come continuazione di Red Band che come nuovo inizio per i nuovi lettori".

Con Jigsaw impostato per essere il problema principale di Castle in questa serie a fumetti, Percy si rivolge al casting affermando "Questo farà male".

