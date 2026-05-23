The Resurrection Of The Christ di Mel Gibson ritardato

Il sequel da tempo pianificato da Mel Gibson de La Passione di Cristo ha svelato la sua prima immagine, che potete vedere qui sotto, oltre alle nuove date di uscita. The Resurrection Of The Christ sarà diviso in due film, ma secondo Screen Rant, entrambi sono stati ora molto rimandati.

La prima parte era precedentemente programmata per il Venerdì Santo 2027, il 26 marzo, ma ora sarà pubblicata il 6 maggio 2027. La seconda parte doveva arrivare 40 giorni dopo, il giorno dell'Ascensione, il 6 maggio 2027, ma ora dovrà aspettare fino al 25 maggio 2028.

I film continueranno la storia che segue gli eventi dell'epico biblico controverso di Gibson del 2004, ma questa volta con Jaakko Ohtonen nel ruolo di Gesù invece di Jim Caviezel. Resta da vedere esattamente quanta serietà sacra e follia alla Gibson si inseriranno in due parti, ma il progetto sembra almeno andare avanti davvero.

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