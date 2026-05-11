The Ring l'autore e maestro dell'horror giapponese Koji Suzuki è morto

Oggi, quasi nessuno si interessa ancora alle serie di film The Ring, e nemmeno in Giappone è uscito nulla di nuovo negli ultimi quattro anni. All'inizio degli anni 2000, però, era il franchise horror più caldo nel mondo del cinema, segnando una svolta internazionale per l'horror giapponese.

La serie di film si basa su una serie di libri meno conosciuta scritta da Koji Suzuki, e sono stati pubblicati sei libri (uno dei quali è una raccolta di racconti), ma lui ovviamente ha scritto molto di più, con l'uscita più recente Ubiquitous del 2025. E non è solo una serie The Ring adattata in film; esistono sia anime che serie TV basate sulle sue opere.

Ma purtroppo, ora abbiamo ricevuto la sua ultima opera, poiché Cinema Daily riporta che è purtroppo venuto a mancare all'età di 68 anni. Non è stata fornita la causa della morte, ma Suzuki è morto in un ospedale di Tokyo.

L'autore di fama mondiale Haruki Murakami ha scritto su Instagram:

"Per molti lettori fuori dal Giappone, la letteratura horror è cambiata per sempre grazie a lui. Ho letto da qualche parte una descrizione che diceva 'Suzuki fonde Murakami con Stephen King', ed è abbastanza accurato."

Vorremmo, naturalmente, ringraziare questa leggenda per averci fatto prendere un colpo di paura e per aver lasciato dietro di sé un'eredità che durerà ancora a lungo.