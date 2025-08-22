The Rising di Final Fantasy XIV ritorna il 27 agosto

HQ

Sebbene Final Fantasy XIV sia stato lanciato per la prima volta nel 2010, è rinato tre anni dopo come Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Per commemorare quel rilancio, Square Enix ha organizzato l'evento The Rising ogni anno, ed è ormai diventato una tradizione stagionale amata dalla community.

L'edizione di quest'anno si svolgerà dal 27 agosto all'11 settembre e offre ai giocatori la possibilità di affrontare una nuovissima missione. Chiunque abbia un personaggio di livello 15 o superiore può partecipare, rendendolo accessibile anche ai nuovi avventurieri. La ricompensa è un delizioso servitore Gulool Ja a molla, un piccolo compagno che ti seguirà nei tuoi viaggi attraverso Eorzea.

I giocatori desiderosi di partecipare possono trovare maggiori dettagli, inclusi i luoghi di inizio delle missioni, sulla pagina ufficiale dell'evento.