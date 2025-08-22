The Rising di Final Fantasy XIV ritorna il 27 agosto
Square Enix celebra ancora una volta la rinascita di Final Fantasy XIV con il suo evento annuale The Rising.
Sebbene Final Fantasy XIV sia stato lanciato per la prima volta nel 2010, è rinato tre anni dopo come Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Per commemorare quel rilancio, Square Enix ha organizzato l'evento The Rising ogni anno, ed è ormai diventato una tradizione stagionale amata dalla community.
L'edizione di quest'anno si svolgerà dal 27 agosto all'11 settembre e offre ai giocatori la possibilità di affrontare una nuovissima missione. Chiunque abbia un personaggio di livello 15 o superiore può partecipare, rendendolo accessibile anche ai nuovi avventurieri. La ricompensa è un delizioso servitore Gulool Ja a molla, un piccolo compagno che ti seguirà nei tuoi viaggi attraverso Eorzea.
I giocatori desiderosi di partecipare possono trovare maggiori dettagli, inclusi i luoghi di inizio delle missioni, sulla pagina ufficiale dell'evento.