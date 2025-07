The Rock una volta era visto come l'uomo per riparare DC

Sembra che prima che le redini passassero a James Gunn e Peter Safran, David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, credesse che The Rock fosse l'uomo che avrebbe guidato l'universo dei fumetti nella sua nuova era.

Questo proviene da un approfondito rapporto del Wall Street Journal, che esamina sia come siamo arrivati all'attuale configurazione del DCU sia cosa c'è in serbo per il piano generale di James Gunn. Secondo il rapporto, The Rock era considerato la persona per guidare il nuovo DCU, con colloqui in atto fino a quando nonBlack Adam fallirono.

Dopo la bomba al botteghino del film che era il figlio di The Rock, sembrava che la DC non avrebbe prosperato con Dwayne Johnson in carica, e invece è stato premuto il pulsante di reset. Black Adam sembrava suggerire un nuovo futuro per il DCU, con il Superman di Henry Cavill che faceva un gradito ritorno nei titoli di coda, ma conoscendo The Rock, è probabile che la D in DCU avrebbe significato Dwayne, con Black Adam che era un giocatore molto più grande di quanto il suo personaggio avrebbe dovuto essere.