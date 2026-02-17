The Rogue Prince of Persia quasi 1 milione di giocatori, le edizioni da collezione fisiche uscite quest'anno

HQ

The Rogue Prince of Persia Gli sviluppatori di Evil Empire potrebbero lavorare in tandem con Motion Twin per creare il gioco Castlevania: Belmont's Curse in questo momento, ma ciò non significa che lasceranno il grande roguelike Prince of Persia che hanno pubblicato completamente l'anno scorso.

The Rogue Prince of Persia ha in programma due aggiornamenti principali per questa primavera, secondo un nuovo post su Steam. Innanzitutto, però, dato che è l'anno del cavallo di fuoco, sembra che gli sviluppatori siano stati ispirati a creare un nuovo strumento che lancia una mandria di cavalli infuocati contro i tuoi nemici. Il primo aggiornamento è un po' meno focalizzato sul fuoco, poiché introduce un nuovo elemento in The Rogue Prince of Persia.

Freeze fa quello che promette, e c'è anche una nuova arma con cui provarlo nella fionda. L'aggiornamento Breathless include anche Arene, una difficoltà più alta, nuovi strumenti, medaglioni e una rielaborazione del tutorial.

L'Aggiornamento End Game è - come ci si potrebbe aspettare - focalizzato sulla fine del gioco. Ci sarà una nuova modalità parkour, più sfide e persino animali domestici. Mentre gli sviluppatori di Evil Empire guardano al 2026, vedono un futuro luminoso per The Rogue Prince of Persia. Il gioco ha raggiunto quasi un milione di giocatori su tutte le piattaforme e arriverà in vinile e in Collector's Edition fisiche entro la fine dell'anno.