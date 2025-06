The Rogue Prince of Persia uscirà dall'accesso anticipato ad agosto

HQ

Durante il PC Gaming Show di ieri, lo sviluppatore Evil Empire e Ubisoft hanno annunciato che quest'estate possiamo aspettarci il roguelike indie, The Rogue Prince of Persia, che fa il suo arrivo completo.

Dopo un anno in accesso anticipato, il progetto abbandonerà l'etichetta di accesso anticipato e arriverà completamente questo agosto in una data ancora da confermare. Questa versione 1.0 del gioco includerà tutte le aggiunte e i miglioramenti che sono stati introdotti nella versione attualmente disponibile negli ultimi mesi, presentando in definitiva un'avventura platform fluida e impegnativa in cui l'obiettivo è quello di prendere il controllo del famoso Prince nel tentativo di salvare il suo popolo da un triste destino.

Mentre stiamo ancora aspettando la data di uscita definitiva del progetto, puoi vedere l'ultimo trailer del gioco qui sotto per vedere cosa avrà in serbo la versione 1.0 del gioco per i fan.