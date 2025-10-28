Theo è un acclamato architetto il cui prossimo magnum opus è il nuovo museo da un miliardo di dollari di Los Angeles, un edificio che ha progettato da zero ed è destinato a renderlo una leggenda vivente nel suo settore. Theo è sull'orlo della sua grande svolta quando una tempesta abbatte la parte superiore dell'edificio appena completato, che pochi secondi dopo crolla come un castello di carte, rendendo Theo famoso in tutti gli Stati Uniti come l'uomo che ha progettato il peggior edificio di tutti i tempi. Viene licenziato. I suoi sogni sono andati in frantumi. Da un giorno all'altro, il suo curriculum diventa inutile ed è costretto a fare affidamento sulla moglie chef, Ivy, per sostenere la famiglia.

Le sue abilità come cuoca si dimostrano ben oltre ciò di cui lei stessa è consapevole, e mentre la sua carriera relativamente nuova è ora fiorente, suo marito accumula un amaro risentimento verso la sua dolce metà, in parte basato sulla propria incapacità ma anche sulla gelosia.Ivy Theo e Ivy, un tempo così cari e compatibili, si stanno avvicinando a una situazione coniugale che rasenta il tossico, e questo è solo il preludio a The War of The Roses.

Il libro su cui si basa questa nuova versione è stato pubblicato per la prima volta nel 1981, scritto da Warren Adler e intitolato The War of The Roses. Ne è stato tratto un film nel 1989, interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner, e ora è stato trasformato in un film di nuovo grazie a Jay Roach, meglio conosciuto per la regia di Austin Powers.

Il nuovo film, The Roses, si prende molte libertà con la storia di base e non è così semplice (ma efficace) come l'originale, in cui un attacco di cuore subito dal marito Oliver fa sognare a sua moglie Barbara una vita da donna ricca e appena divorziata. The Roses non arriva al punto così rapidamente, ma attacca l'intera situazione con il matrimonio infelice della coppia e i loro strani (e violenti) metodi per cercare di uscirne senza perdere soldi durante la rottura. La relazione tra Theo eIvy è tipica dell'epoca come il ritratto degli anni '80 del film di Danny DeVito degli anni '80, ma anche più modesta nel suo ritratto delle persone.

L'umorismo è azzeccato, eccentrico e super oscuro. Olivia Colman è brillante quanto Benedict.

Benedict Cumberbatch interpreta Theo mentre Olivia Colman interpreta suaIvy moglie, ed è così ovvio, così rapidamente, che non solo entrambi hanno una formazione teatrale e sono incredibilmente abili nei loro rispettivi lavori, ma che sono super a loro agio l'uno con l'altro e possono quindi trovare un ritmo affascinante nella loro conversazione. naturale e credibile. Non diventa mai così credibile quando le cose vanno male per Theo eIvy, ma è molto divertente, con una stoccata semi-schietta alle situazioni familiari progressiste di oggi, alle gerarchie domestiche, ai ruoli di genere, all'eccessivo commercialismo e a tutto il resto.

Diventa amaro e malinconico, a ondate, e molte delle scene successive sono molto divertenti.

Jay Roach si discosta troppo dalla storia originale per i miei gusti, ma allo stesso tempo offre un film che si regge sulle proprie gambe. È oscuro ma anche a volte umano e piuttosto sottile, divertente e un po' alla Nick Hornby nel suo modo di spogliare le nostre emozioni ed espressioni emotive più elementari. È improbabile che tu faccia il tifo per quanto sia brillante The Roses, ma se, come me, apprezzi l'umorismo britannico arguto e nero di cui questo film è pieno, riderai a crepapelle un paio di volte.

