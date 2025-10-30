The Roses arriverà su Disney+ in tempo per le vacanze

Potresti aver visto di recente la nostra brillante recensione di The Roses e ti sei chiesto quando posso ottenere un pezzo di quella torta? Se sei interessato a guardare il film e non vuoi spendere per la versione VOD, allora abbiamo delle buone notizie da condividere poiché la data di debutto del film su Disney+ è già stata rivelata.

The Roses arriverà sulla piattaforma di streaming in molte regioni il 20 novembre. Sì, la settimana dopo l'arrivo del Freakier Friday, previsto per la settimana dopo I Fantastici Quattro: Primi Passi, potrai dare un'occhiata al film guidato da Benedict Cumberbatch e Olivia Colman.

Il problema è che la data del 20 novembre si applica solo ad alcune regioni, poiché il Regno Unito e l'Irlanda per esempio dovranno aspettare fino al 3 dicembre per vedere il film sulla piattaforma di streaming. Puoi controllare localmente accedendo a Disney+ e trovando il film e vedendo quale data di anteprima è registrata.

Per un assaggio di ciò che verrà, dai un'occhiata al trailer di The Roses qui sotto.