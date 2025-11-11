HQ

Ho creduto a lungo che parte della caduta del cinema negli ultimi tempi sia dovuta alla mancanza di film di successo. C'è una netta mancanza di epopee stravaganti che ti diano un motivo per lasciare il comfort di casa tua e sederti in un cinema affollato (o il più delle volte del tutto vuoto) e vivere ancora una volta la magia dei film. Non è l'unico motivo per cui il botteghino è in calo, ma è un fattore senza dubbio. È con questo in mente che mi fa tanto piacere dire che dovreste andare al cinema a vedere The Running Man di Edgar Wright.

Se poche cose quest'anno hanno suscitato il tuo interesse o ti hanno dato un motivo per non aspettare cinque settimane per guardarlo a casa, la natura roboante ed esplosiva di questo gioco d'azione a tutto campo è un candidato per andare al cinema e vederlo sul grande schermo. Questo film è esilarante, avvincente e carico di interpretazioni esagerate ed è tutto ciò che potresti sperare dal genere d'azione.

Costruito sulle fondamenta dell'originale diretto da Arnold Schwarzenegger, questa rivisitazione moderna del regista Edgar Wright ha tutte le carte in regola. Ci sono personaggi memorabili interpretati da interpretazioni incantevoli, c'è un umorismo spiritoso e intelligente che prende in giro il consumismo e offre una satira sulla cultura aziendale, e ci sono sequenze e momenti d'azione esagerati che sono ben coreografati e ti lasciano alla disperata ricerca di altro. È la classica formula d'azione che si riflette in questo film e tutto si unisce per un giro sulle montagne russe di brivido da cui non vorresti mai distogliere lo sguardo.

Il primo atto di The Running Man presenta alcuni dei migliori film che il genere d'azione ha offerto da un po' di tempo. Ci sono emozioni strazianti e complesse intorno a cui ballare, mentre l'azione avvincente è intervallata e l'umorismo è punteggiato per il nuovo spettatore da apprezzare e anche per i fan dell'originale da adorare. Il ritmo della prima metà di questo film è eccellente, non ti dà mai un momento per respirare o per calmarti, e questo è in gran parte dovuto alle interpretazioni di qualità del cast principale.

Per prima cosa, Glen Powell è un protagonista imponente e avvincente nei panni diThe Running Man Ben Richards, un individuo arrabbiato e volubile, frustrato e impazzito dalla corruzione e dallo squilibrio del mondo in cui vive. La sua rabbia è solo esacerbata da dirigenti aziendali come Dan KillianThe Running Man di Josh Brolin, il responsabile del gioco a premi e un personaggio contorto e vile guidato dagli ascolti che la sua serie produce. A questo si aggiunge una delle migliori interpretazioni di Colman Domingo nei panni dell'eccentrico conduttore dello show Bobby Thompson, Lee Pace nei panni dell'indomito cacciatore di piombo Evan McCone ed Emilia Jones nei panni di una giovane donna coinvolta nel procedimento per essersi trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il punto è che il cast non perde mai un colpo e non importa chi è sullo schermo, rimarrai impressionato dalle loro interpretazioni.

Quindi sì, è un'esperienza d'azione abbastanza ben messa insieme con immagini di qualità e scene abbinate a interpretazioni memorabili delle star principali e anche dei personaggi più rari. È violento ed emozionante, sorprendente ed esilarante, ma è anche un film che in qualche modo soffre degli stessi vizi di molte epopee d'azione, in quanto semplicemente non riesce a mantenere il ritmo assurdamente alto che stabilisce all'inizio. È un po' come un fuoco d'artificio in molti sensi, in quanto si segue il razzo che sfreccia costantemente nel cielo e poi si vede il fiore e l'abbagliamento dell'esplosione, stupiti dalla sua presenza solo per svanire lentamente. The Running Man è un po' così, solo che proprio quando pensi che lo spettacolo sia finito c'è un ultimo asso nella manica, un ultimo urrà che emoziona ed emoziona. È un riflessoThe Running Man del game show in questo senso, poiché l'apertura è elettrica e folle e poi c'è un periodo più lento mentre i cacciatori inseguono la loro preda, il tutto prima di un finale esplosivo in cui si raggiunge una conclusione. Irregolare, si potrebbe dire, ma forse frutto dei suoi standard irraggiungibili allo stesso tempo.

Eppure, tutto sommato, The Running Man è un fantastico blockbuster d'azione. Per la sua autonomia di poco più di due ore, ti viene offerta una corsa da brivido senza freni che cerca costantemente di sorprenderti e tenerti con il fiato sospeso. Rende omaggio all'originale mentre percorre la propria strada, e le scelte di casting e le interpretazioni che ogni star offre sono tra le migliori fino ad oggi. Guardatelo sul grande schermo e idealmente in IMAX, perché le scene e le sequenze d'azione sono avvincenti e spettacolari e vi divertirete molto a vedere se il Richards di Powell può andare lontano e battere l'"impossibile" The Running Man.