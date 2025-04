The Sandman ritorna a luglio

HQ

The Sandman è stato tagliato più corto di quanto molti avrebbero voluto. Certo, Netflix è un po' in difficoltà poiché l'autore della graphic novel è stato avvolto in ogni sorta di controversia negli ultimi tempi a seguito di una serie di terribili accuse contro il suo nome. Tuttavia, Netflix non ha cancellato subito lo show, ha continuato a mantenere la promessa di una seconda stagione, ed è quasi ora che questo arrivi.

Lo streamer ha ora condiviso un trailer per The Sandman: Stagione 2 e ha rivelato che possiamo aspettarci che prenda il via a luglio in due occasioni. Sì, Netflix sta facendo proprio la cosa che a molti sembra non piacere con una premiere in due parti, con il primo lotto di episodi in arrivo il 3 luglio e il secondo in arrivo subito dopo, il 24 luglio.

Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci che accada in questa prossima serie di episodi,Dream e la sua famiglia allargaEndless ta si incontreranno per discutere di affari importanti e alla fine vedremo eventi che minacciano la sua posizione tra gli esseri eterni.

