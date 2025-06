The Sandman si concluderà con un episodio bonus speciale

HQ

A seguito delle polemiche e delle accuse che circondano l'autore Neil Gaiman, non è una grande sorpresa che Netflix abbia deciso di chiudere il sipario sul suo adattamento The Sandman. Questo luglio, lo show si concluderà come parte della sua seconda e ultima stagione, e con l'avvicinarsi di ciò, ora conosciamo i titoli degli episodi e anche il fatto che ci sarà anche un episodio bonus finale alla fine.

Il primo volume di episodi arriverà il 3 luglio, presentando sei episodi che sono noti come:



Stagione delle Nebbie



Il sovrano dell'inferno



Più diavoli di quanti l'Inferno possa contenere



Vite brevi



Il canto di Orfeo



Sangue di famiglia



Il secondo volume segue il 24 luglio, composto da cinque episodi considerati come:



Ora e notte



Combustibile per il fuoco



I Gentili



Lunga vita al re



Una storia di fini aggraziati



Quindi, per concludere davvero le cose in un piccolo fiocco ordinato, possiamo aspettarci che l'episodio "bonus" esca il 31 luglio, con questo noto come Death: The High Cost of Living.

Per chiunque si chieda quanto presto Netflix si concluderà The Sandman, il primo episodio della stagione 2, Season of Mists, è il titolo del quarto volume della serie di graphic novel in 11 volumi (escludendo lo spin-off e il prequel aggiuntivi). In sostanza, mentre lo streamer ha impiegato 11 episodi per coprire gli eventi di tre volumi, ora intende lavorare sul resto dei sette volumi in soli 12 episodi.

