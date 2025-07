The Sandman: Stagione 2 - Vol. 1

HQ

The Sandman è stata una cosa divertente da recensire alla fine dell'estate 2022. Era infinitamente disarticolato grazie al materiale di partenza leggermente versatile e quasi caotico del leggendario Neil Gaiman, ma allo stesso tempo quasi infinitamente ambizioso e a volte così ben funzionante che quasi ci si chiedeva perché Hollywood non fosse riuscita a decifrare il codice un po' prima.

Ora sono passati tre anni, ed è abbastanza chiaro su Netflix che, ancora una volta, è stato difficile interpretare e trasformare la cronologia dinamica e completa dei fumetti in una storia lineare - ma anche se non ci è riuscito nella stessa misura di prima, questo è un buon modo per passare qualche serata in compagnia strana e surreale di Dream.

Proprio come nei fumetti, questa seconda stagione (di cui stiamo recensendo solo "Vol. 1", composto dai primi sei episodi) riprende da dove si era interrotta la prima, ma a parte il fatto cheDream non è stato imprigionato o direttamente indebolito a causa del graduale declino del suo regno, non lo notereste immediatamente. Sì, ci sono alcuni punti della trama che la serie tratta come punti di riferimento narrativi imminenti: la scomparsa del membro Endless Destruction, la complessa relazione di Dream con la donna Nada e le restanti Endless ' relazioni tossiche tra loro, per non dire altro. Ma da lì, The Sandman tesse ancora una volta una narrazione sfaccettata che ama prendere deviazioni e diventa quasi difficile da seguire a causa della sua riluttanza a creare un contesto logico.

Questo "Vol. 1" offre la storia del popolo delle fate e di una notte di mezza estate in compagnia di Shakespeare, un banchetto destinato a determinare chi prenderà il controllo dell'inferno cristiano e la storia del viaggio di Orfeo nell'Ade greco alla ricerca della sua sposa defunta. Queste storie si collocano naturalmente in un processoDream di sviluppo lineare, ma appaiono separate e distinte in modo tale da sembrare quasi un'antologia.

Questo rende lThe Sandman 'intrattenimento complesso in un modo piuttosto divertente e, fortunatamente, gli attori, la musica e l'identità visiva possono tenere il passo per la maggior parte del tempo. A volte, certe ambientazioni che dovrebbero essere più surreali sono sorprendentemente banali, come il già citato banchetto, e si ha la sensazione che si tratti di un risparmio di qualche soldo, ma a parte questo, The Sandman fortunatamente propende verso il pomposo e il sontuoso, e spesso non si lesina su nulla.

Tom Sturridge interpreta ancora una volta Dream, un personaggio che è infinitamente difficile da definire quando se ne sta lì con l'aspetto di un membro licenziato di The Clash, ma trasuda sicurezza e complessità. Le battute sono pronunciate in modo convincente, anche se la serietà può a volte essere al limite dell'auto-parodia. Fortunatamente, è circondato da un mare di forte talento.

Tuttavia, ancora una volta, la serie troppo spesso non riesce a dargli abbastanza gas CG e a dotare i personaggi di abbastanza "ultraterrenità" per adattarsi a questa ambientazione selvaggia. Un singolo demone durante il suddetto banchetto diventa grande con un mare di mille bocche, che è tra i migliori effetti e realizzazioni artistiche in una serie televisiva che io ricordi, ma l'aspetto e il costume di Gwendoline Christie nei panni di Lucifero sono un po' troppo economici.

Fortunatamente, nonostante il formato quasi antologico e un leggero scricchiolio sotto il peso dell'opulenza dei fumetti, le persone dietro questa interpretazione della serie se la cavano ancora molto bene per la maggior parte, consegnando sei episodi di televisione abbastanza diversa che è sia efficace che piuttosto ambiziosa.