Adoro le storie di detective duri e super logici che sanno risolvere misteri di omicidio perché gli indizi parlano loro. I miei preferiti sono Sherlock Holmes, Hercule Poirot e la più moderna serie Columbo. Stimolano davvero la mia immaginazione e spesso penso, guardandoli, che posso fare lo stesso anch'io. Ora ho l'opportunità in The Séance of Blake Manor, dove devo essere sia logico che hard-boiled. The Séance of Blake Manor è ora su Steam, e vedrò se riesci a soddisfare la tua fissazione per detective.

The Séance of Blake Manor è ambientato in Irlanda nel 1897, quando il detective Jim Ward riceve una lettera che gli chiede di recarsi a Blake Manor per indagare sulla misteriosa scomparsa di Evelyn Deane. Attraversa l'isola di smeraldo fino all'hotel remoto e arriva alle 23, dopo che tutti gli ospiti sono andati a dormire. Si inizia fuori da Blake Manor, dove si vede per la prima volta una signora davanti all'hotel. Tuttavia, mentre ti avvicini a lei, si trasforma in quattro corvi e vola via. Lascia il mantello, che porti in hotel. Qui incontri il signor Varley, il cupo e cupo direttore dell'hotel, che non sembra affatto interessato o contento che tu sia arrivato. Quando chiedi di Evelyn Deane, ti rendi subito conto che sta mentendo quando dice che lei ha lasciato l'hotel.

Questo è solo il primo di molti misteri che The Séance of Blake Manor offre nella sua storia di 18-20 ore. Una storia piena di così tante bugie e intrighi che fa sembrare Ex on the Beach un programma che guardi ogni domenica nella casa di riposo. A volte può essere difficile da seguire, dato che ci sono più di venti personaggi con cui parlare, e in alcuni casi proteggere e accusare. In realtà è una buona idea prendere appunti, solo per tenere traccia delle bugie e delle verità, e ovviamente di tutti gli indizi che si trovano lungo il percorso.

È un vero peccato che il gioco non abbia il doppiaggio completo, dato che circa metà delle conversazioni sono presentate solo come testo. Purtroppo, non puoi nemmeno ingrandire il testo, il che su una TV 4K significa spesso dover sederti vicino allo schermo. Se hai problemi agli occhi come me, è un peccato - ma forse è solo un mio problema. Il doppiaggio non è nemmeno di altissimo livello, ma è funzionale e funzionale. Nel complesso, è una grande storia con conversazioni forti. I misteri sono intriganti e le soluzioni aprono costantemente nuovi misteri, il che funziona molto bene.

The Séance of Blake Manor ha meccaniche interessanti, ma anche impegnative. Tutto avviene con un timer. Quando si esplora il grande hotel, bisogna essere costantemente consapevoli che tutto ciò che si fa richiede tempo. Se spendi troppo, finisci in uno stato chiamato fallimento, che significa praticamente game over e un ritorno all'ultimo salvataggio. Pertanto, devi costantemente considerare cosa stai studiando e con chi stai parlando. Puoi tenere traccia di questo nel tuo diario, dove formuli ipotesi e cerchi di risolvere gli enigmi che i numerosi ospiti ti presentano.

Ad esempio, ho cliccato su tutto nel foyer quando sono arrivato, come si fa nei classici giochi d'avventura. È finito in uno stato di fallimento e ho dovuto tornare a un punto precedente del gioco. Ho deciso di ricominciare il capitolo per essere più parsimoniosa con il mio tempo. Alle 23:42 ho risolto il puzzle, che non rovinerò qui, e poi sono stato condotto nella mia stanza d'albergo.

Qui mi sono addormentato e nei sogni che sono seguiti ho incontrato uno dei tipi di enigmi presentati nel gioco. Dovevi risolvere puzzle con puntini dove devi tracciare linee tra i punti senza incrociarsi. Erano in tre prima che potessi svegliarmi. Non vedo davvero la rilevanza di queste sequenze, se non che allungano il tempo di gioco. Gli enigmi sono abbastanza facili all'inizio, ma gradualmente diventano sempre più impegnativi. Spuntano tra un giorno e l'altro e non era la parte del gioco che mi piaceva di più.

Un altro aspetto che può portare a questi stati di fallimento sono certe azioni pericolose. Ad esempio, poco dopo essere arrivati in hotel, puoi arrampicarti su uno stipite di porta, che finisce con la tua caduta. E poi è fallimento di State City. Richiama i vecchi giochi Sierra, che erano pieni di questo tipo di trappole. Non ero un fan allora e non lo sono nemmeno adesso. Sembra una punizione per essere curioso, e non mi piace. Si sarebbe potuta sicuramente gestire meglio.

Man mano che ti avvicini alla verità sul destino di Evelyn Deane, raccogli sempre più indizi e parli con le molte persone nell'hotel. Gli indizi sono salvati nel tuo diario, dove puoi organizzarli in conclusioni e ipotesi. Qui descrivi le bugie che hai scoperto e come gli indizi fisici si adattano alle spiegazioni che ti sono state date. Apre nuove opportunità di dialogo, e funziona davvero bene. Ti senti davvero intelligente quando, dopo una lunga indagine, finalmente ottieni una panoramica di ciò che è vero e cosa è una bugia. Queste sono meccaniche che ti fanno davvero sentire come un vero Sherlock Holmes.

Tuttavia, avrei potuto fare a meno delle tante trappole che il gioco mette di mezzo. Sarebbe stato sufficiente se gli stati di fallimento si verificassero solo quando il tempo finiva. Così com'è, sembra ancora un modo per allungare il tempo di gioco.

Il gioco ha un aspetto grafico fantastico e sembra di muoversi in un fumetto vivente. Anche il modo in cui i personaggi sono presentati è piuttosto affascinante. C'è molto gioco con luce e ombra, e ci sono molte cose soprannaturali che accadono nell'hotel. Nei primi minuti vedi la signora fuori e un rapido scorcio di uno scheletro luminoso. L'hotel nasconde chiaramente segreti che preferirebbe tenere per sé. L'atmosfera è di altissimo livello e la musica sa esattamente quando iniziare per il massimo effetto.

Consiglierei The Séance of Blake Manor ? Sì, lo farei. È un piccolo gioco realizzato da uno studio con risorse limitate, ma hanno fatto un ottimo lavoro con gli strumenti a loro disposizione. Sarei stato con il fiato sospeso se non fosse stato per i tanti stati di fallimento, che sembrano superflui e come un ritiro. Ma se hai un piccolo detective dentro di te, questa è la risposta ai tuoi sogni. E chi non ha mai sognato di essere un detective duro - almeno ogni tanto?