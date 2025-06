The Seven Deadly Sins: Origin Presentato al Summer Game Fest

HQ

The Seven Deadly Sins: Origin ha fatto un'apparizione sorprendente al Summer Game Fest 2025, svelando un nuovo trailer che ha mostrato la sua vasta esperienza di gioco di ruolo open-world. Sviluppato e pubblicato da Netmarble, questo titolo free-to-play verrà lanciato entro la fine dell'anno su PlayStation 5, PC tramite Steam, iOS e Android.

Ambientato in una Britannia reinventata, il gioco introduce una trama originale in cui i giocatori assumono il ruolo del principe Tristano del Regno dei Leoni. La narrazione si svolge in un mondo sconvolto da una misteriosa collisione di tempo e spazio, che porta a incontri sia con volti familiari dell'universo di Seven Deadly Sins che con nuovi personaggi unici di questo capitolo.

Il gameplay presenta combattimenti dinamici ed esplorazioni senza soluzione di continuità attraverso diversi paesaggi. I giocatori possono assemblare una squadra di eroi, ognuno in possesso di abilità uniche, per affrontare mostri formidabili e scoprire dungeon nascosti. Oltre al combattimento, il gioco offre attività ricreative come la pesca, la cucina e l'esplorazione, migliorando l'esperienza coinvolgente.

Con le pre-registrazioni ora aperte, The Seven Deadly Sins: Origin mira a offrire una ricca avventura ispirata agli anime che espande la tradizione dell'amato franchise.