Nonostante sia adulto, ho un debole per le avventure leggere e affascinanti per tutta la famiglia. Ogni volta che un nuovo film di Paddington esce al cinema, di solito sono lì il primo giorno, lasciandomi incantare mentre l'immigrato mammifero britannico preferito da tutti si lancia in buffonate e vivaci. È proprio per questo che The Sheep Detectives ha attirato un po' la mia attenzione quando è uscito in anteprima all'inizio di quest'anno.

Non ho mai avuto l'opportunità di vedere il film al cinema, ma ora che è arrivato in formato digitale e streaming, sono finalmente riuscito a recuperare. E che deliziosa delizia. In sostanza, la premessa è seguire un branco di pecore, che inizia a prendere in mano la situazione quando il loro pastore viene ucciso e il poliziotto locale goffo commette errori e arriva a conclusioni sbagliate in ogni singolo momento significativo. Come diavolo fanno le pecore a fare un'impresa simile, vi chiedete? Il loro pastore leggeva ogni sera romanzi gialli e gialli al più ampio gregge, portando le creature a diventare veri esperti in materia, naturalmente, naturalmente.

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E questo è più o meno il trama lunga e breve di The Sheep Detectives. Può anche essere considerato un po' il mio primo giallo, seguendo una storia con archetipi di personaggi chiari, e sviluppi e colpi di scena prevedibili e piuttosto rudimentali, momenti che gli adulti potranno seguire senza troppe difficoltà mentre i fan più giovani probabilmente rimarranno incantati dalle sorprese. È un film adatto alle famiglie, quindi questa impostazione non mi preoccupa affatto, ma offre piuttosto la struttura e lo spazio per far brillare i personaggi.

Lasciare brillare il cast e i personaggi è a vantaggio del film, dato che The Sheep Detectives è pieno di una schiera di star incredibilmente talentuose. La maggior parte dà semplicemente la voce alle pecore animate, tra cui Julia Louis-Dreyfus, Chris O'Dowd, Bryan Cranston, Patrick Stewart, Regina Hall, Bella Ramsey e altri, ma ci sono anche star live-action che impressionano, tra cui Hugh Jackman nel ruolo del carismatico pastore George Hardy, e Molly Gordon, Nicholas Galitzine, Emma Thompson e Nicholas Braun. In qualche modo, per questo film è stato messo insieme un cast piuttosto spettacolare, e il merito è stato attribuito al regista Kyle Balda e agli sceneggiatori Craig Mazin e Leonie Swann, che hanno messo insieme una trama e una struttura complessiva del cast in cui nessuna sola star ruba la scena.

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Oltre a questo, stiamo parlando di un film con un chiaro feeling Paddington e Babe, un film che cerca di concentrarsi più su connessioni personali e minori e meno su uno spettacolo grandioso. Tutto si svolge in un villaggio rurale britannico e gli archetipi del cast si adattano perfettamente, anche se alcuni personaggi sono leggermente più trascurati rispetto agli altri. C'è anche un buon equilibrio tra umorismo dolce e sviluppo dei personaggi, ma anche scene più intense e impegnative in cui i giovani spettatori vengono guidati costantemente attraverso emozioni complesse, servendo da strumento didattico efficace per capire perché dobbiamo vivere tutto lo spettro emotivo, sia positivo che negativo.

Non sono del tutto convinto della combinazione di pecore animate e umani live-action, perché porta a situazioni in stile 'uncanny valley' in cui si vede chiaramente che uno degli attori fa fatica ad accarezzare una creatura che altrimenti non c'è davvero. Gli animatori hanno fatto un lavoro ammirevole nel far sembrare queste creature reali quando stanno da sole, ma non posso fare a meno di chiedermi se l'uso di pecore e agnelli reali in alcune scene avrebbe contribuito molto a aggiungere quel livello extra di fascino.

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Ma tutto sommato, The Sheep Detectives si distingue come un altro film delizioso e piacevole per tutta la famiglia, un progetto ricco di carisma e cuore. Non ti fa perdere tempo, non sembra una produzione economica o affrettata, e c'è un sacco di star-power, il che significa che c'è abbastanza talento davanti e dietro la macchina da presa per offrire qualcosa di speciale. Se cerchi qualcosa di leggero e affascinante da guardare una sera, non sbaglierai troppo con questo film.