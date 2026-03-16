The Simpsons scrittore consegna un messaggio speranzoso su un ritorno di Hit & Run

Solo alla fine di febbraio Radical Entertainment tornò con un nome rinominato, sperando che ciò potesse significare il ritorno di uno dei videogiochi più amati e iconici di tutti i tempi, ovvero quello di The Simpsons: Hit & Run. Per alimentare ulteriormente questo fuoco speranzoso, ora uno degli autori chiave della longeva serie animata si è espresso affermando che un ritorno del gioco potrebbe davvero avvenire.

In un'intervista a People, lo scrittore Matt Selman è stato interrogato su Hit & Run e se il gioco potrebbe mai tornare in qualche forma. Lui rispose con la speranzosa risposta "mai dire mai" prima di spiegare un po' di più su come il gioco sia nato tanti anni fa.

"Certo, è passato tanto tempo, ma ricordo di essere stato in riunione con chi l'ha fatto e Grand Theft Auto III era appena uscito, e quindi abbiamo pensato, 'Questa deve essere la versione dei Simpson. Devi essere in grado di entrare e uscire dalle auto.' Non volevano assolutamente che la gente salisse e scendesse dalle auto. Quindi, quella è stata una grande battaglia per entrare e scendere dalle auto. Per fortuna abbiamo vinto quella battaglia perché è divertente entrare e uscire dalle auto."

Selman ha anche spiegato che "nulla è scolpito nella pietra" e che "sappiamo che alla gente piace molto. Sappiamo che lo vogliono, quindi è una cosa positiva," continuando a suggerire che questo titolo senza tempo potrebbe tornare a intrattenere un pubblico completamente diverso da quello che ha entusiasmato quando è stato lanciato nel 2003.

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