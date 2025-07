The Sims 4 il bug della gravidanza è stato risolto

HQ

Sfortunatamente, gli insetti sono stati una saga di lunga data per EA e il suo franchise di vacche da mungere, The Sims. Dai file di salvataggio che si rifiutano di salvare, ai bambini che si allungano come vittime di torture medievali, ai membri della famiglia che si comportano come Jamie e Cersei Lannister: l'elenco dei problemi tecnici frustranti nel corso degli anni è lungo e famigerato. E purtroppo, continua a crescere man mano che EA continua a rilasciare più pacchetti ed espansioni. Oggi non fa eccezione.

All'inizio di luglio, diversi giocatori hanno segnalato nuovi bug relativi alla capacità dei loro Sims di riprodursi. Alcuni hanno perso completamente la possibilità di avere figli, con l'interazione che è scomparsa dai menu. Altri hanno incontrato Sims le cui pance gravide sono scomparse a metà gestazione, insieme ad altri problemi legati alla gravidanza.

Questi bug sono comparsi in seguito al rilascio dell'ultima espansione, The Sims 4: Enchanted Nature, che è stata rilasciata all'inizio di luglio. I problemi hanno suscitato molta irritazione tra i giocatori di tutto il mondo. Ma ora, EA sembra aver finalmente affrontato il problema.

In un recente post sul sito ufficiale di The Sims 4, EA ha annunciato una correzione:

"Sul Sul, Simmini!

L'aggiornamento di oggi risolverà i recenti problemi riscontrati con Sim Pregnancy introdotto il 1° luglio 2025... I problemi erano legati all'ottimizzazione delle prestazioni e ora sono stati ripristinati... "

EA ha aggiunto che tutte le mod relative alla gravidanza interessate dovrebbero ora funzionare come prima della patch, anche se consigliano di verificare con gli autori delle mod gli aggiornamenti.

Incrociamo le dita delle mani e dei piedi perché questa sia davvero la fine dei virus legati ai bambini e non l'inizio di qualcosa di ancora più bizzarro.

Sei stato colpito da questo bug?