The Sims Mobile sta per essere ritirato a gennaio 2026

Cattive notizie, The Sims fan. EA ha annunciato di aver raggiunto la fine della strada per lo sviluppo di The Sims Mobile. Dopo sette anni di supporto e più di 50 aggiornamenti per il gioco, il titolo ha ora ricevuto il suo aggiornamento finale e sarà ritirato tra appena tre mesi, alla fine di gennaio 2026.

La data e l'ora esatte per il tramonto sono 20 gennaio 2026 alle 13:59 GMT/14:59 CET. In vista di questo enorme cambiamento, Maxis ospiterà una serie di eventi nel gioco, dando ai giocatori un ultimo evviva. Ma va notato che c'è un po' di problema in quanto il gioco non verrà rimosso e reso disponibile esclusivamente per i downloader esistenti tramite una funzione offline dopo la data del 20 gennaio, piuttosto sarà completamente inaccessibile per tutti, il che significa che qualsiasi progresso e nuovo contenuto sbloccato fino a quel momento andrà perso per sempre.

In vista del tramonto, il gioco verrà rimosso dal Google Play Store e dal Apple App Store non appena questo pomeriggio alle 14:30 BST/15:30 CEST, e allo stesso modo tutte le opportunità di spendere soldi per il gioco sono state disabilitate. Per quanto riguarda gli eventi previsti, sono i seguenti:



Autunno inquietante - Pass per i festival - 20 ottobre - 19 dicembre



Casa più accogliente - Resa dei conti con dolcetti - 20 ottobre - 2 novembre



Wumple's Wishlist #1 - Missione a tempo limitato - 27 ottobre - 3 novembre



Corridoi pronti - Caccia al tesoro - 3 novembre - 16 novembre



Wumple's Wishlist #2 - Missione a tempo limitato - 10 novembre - 17 novembre



Foxbury Institute - Resa dei conti dolce - 17 novembre - 30 novembre



Wumple's Wishlist #3 - Missione a tempo limitato - 24 novembre - 1 dicembre



Auguri di Buone Feste - Caccia al Tesoro - 1 Dicembre - 14 Dicembre



Wumple's Wishlist #4 - Missione a tempo limitato - 8 dicembre - 15 dicembre



Sweet Holiday - Resa dei conti dolce - 15 dicembre - 28 dicembre



Wumple's Wishlist #5 - Missione a tempo limitato - 22 dicembre - 29 dicembre



Dock and Roll di Capodanno - Caccia al tesoro - 29 dicembre - 10 gennaio



Wumple's Wishlist #6 - Missione a tempo limitato - 1 gennaio - 8 gennaio



Wumple's Wishlist #7 - Missione a tempo limitato - 10 gennaio - 17 gennaio



Il post di annuncio sul blog che segnala questo cambiamento si conclude con: "A nome di tutto il team di Sims Mobile, grazie per aver condiviso con noi questo fantastico viaggio. Speriamo che l'aggiornamento finale vi piaccia e che questi ultimi mesi permettano a tutti di portare a termine progetti, creare ricordi e celebrare i propri Sims".