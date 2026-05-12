The Sinking City 2 Anteprima: Frogwares dà una svolta survival horror alla sua premessa eldritch

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Quando lo sviluppatore Frogwares ha annunciato che avrebbe adottato un approccio leggermente diverso alla produzione del seguito di The Sinking City, sono stato subito molto incuriosito da come sarebbe stato infine tutto questo. Il gioco originale è un progetto ammirevole sotto molti aspetti, ma è anche, per la maggior parte, un'esperienza da enigma detective, un gioco in cui esplori un mondo inquietante e scopri indizi nella ricerca di una risposta al mistero principale. Funzionava su queste presupposte, ma per The Sinking City 2 si sta adottando una nuova direzione, che per me è un po' più convincente.

Frogwares si sta allontanando dall'angolo puzzle avventurosa per offrire invece un'esperienza survival horror più autentica. È ancora The Sinking City, quindi ci sono elementi di design e stile che rendono omaggio al design originale, ma allo stesso tempo questo seguito è fatto per essere più spaventoso e utilizza una filosofia di design che qualsiasi fan di Resident Evil o Silent Hill conoscerà.

Lo dico come qualcuno che ha avuto l'opportunità di giocare un paio d'ore a The Sinking City 2, in una versione di anteprima che offriva un gameplay unico in due parti separate del gioco più ampio. C'era una sezione che collegava una biblioteca, la città allagata più ampia e aperta, e una chiesa inquietante, e poi una sezione aggiuntiva che seguiva basata su un ospedale fatiscente e inquietante. Prima ancora di entrare nel gameplay e nelle impressioni, probabilmente si intuisce dove stanno andando le cose in questo gioco.

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Entro cinque minuti dall'inizio di questa versione di anteprima, due cose mi hanno colpito. Per prima cosa, c'era la natura horror molto più inquietante del gameplay, con The Sinking City 2 che sembrava più cupo e claustrofobico rispetto al suo predecessore. Le luci sfarfallano, creature si arrampicano fuori dalla tua visione periferica, scricchiolii e gemiti rendono il mondo intero ostile - è tutto un survival horror molto tradizionale in questo senso. Allo stesso modo, uno sguardo rapido ai menu, all'inventario, alla prospettiva della telecamera, a come il protagonista Calvin Rafferty interagisce con l'ambiente, tutto sembra familiare come il survival horror, con fan di Resident Evil e Silent Hill che possono entrare senza perdere un colpo.

Ti aggiri in un edificio angusto e angusto dove interagisci con cassetti e bauli per afferrare materiali o proiettili trovati all'interno, tutto questo prima di tentare di aprire una porta e scoprire che serve un certo tipo di chiave per aprirla. Combatti i mostri sparando ai punti deboli, facendo del tuo meglio per essere il più preciso possibile per non sprecare risorse cruciali, prima di interagire con l'ambiente quando l'azione rallenta per sbloccare una via d'avanzamento. Ancora una volta, è un survival horror molto tradizionale in questo senso e, dato che il formato funziona semplicemente, e lo è da molti anni, sembra anche un'incorporazione piuttosto naturale nell'ambientazione di The Sinking City in questo caso.

Merito comunque a Frogwares, perché, sebbene non abbiano cercato di reinventare il formato survival horror, hanno introdotto miglioramenti graditi degni della struttura di The Sinking City, da cui forse altri giochi survival horror potrebbero imparare. Per prima cosa, il lato investigativo della serie è in parte preservato offrendo un sistema di case board simile ad Alan Wake 2 dove puoi raccogliere informazioni utili. Invece di raccogliere lettere e documenti e perderli in un codice piuttosto anonimo, ora puoi mettere quelli davvero utili su una lavagna dove sono facilmente accessibili e puoi accedere rapidamente alle loro informazioni. Questo potrebbe essere per risolvere un enigma complesso, con un esempio in questa anteprima collegato a un pilastro di pietra con simboli oscuri disposti sopra di esso. L'idea era determinare il corretto allineamento dei simboli incrociando i documenti per capire cosa significasse ciascun simbolo e dove doveva essere utilizzato nella disposizione a livelli. Ancora una volta, non è affatto un'idea rivoluzionaria, è solo un modo leggermente più complesso di includere meccanismi puzzle che non sovracchi il giocatore né lo costringa a completare il gioco con un quaderno fisico a portata di mano.

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Da un lato c'è la chiara ispirazione survival horror, che sparge una gestione compatta dell'inventario e un backtracking quando hai gli strumenti giusti per accedere ad aree altrimenti bloccate. Ci sono livelli e location con la giusta complessità e stratificazione per farti sentire come se ci fossero sempre percorsi di progressione senza risultare confusi. E sì, è più spaventoso, più concentrato e a volte altrettanto sconcertante da un punto di vista misterioso. Si percepisce la fusione delle idee tra i giochi precedenti di Frogwares, come i titoli Sherlock Holmes, e come questo si integri efficacemente con il genere survival horror. Da quello che ho vissuto di questa versione di anteprima, lo sviluppatore capisce il compito e come tutto si intreccia per creare un insieme coeso. La grande domanda è se tutto reggerà nella storia completa, dato che i giochi survival horror possono essere realizzati o rotti da una mancanza di precisione nel modo in cui assemblano i puzzle ambientali, l'atmosfera horror e il combattimento sopravvivenza, mentre il reboot di Alone in the Dark è un esempio di gioco che non ha trovato il giusto equilibrio. Da quello che ho visto, Frogwares ha abbastanza padronanza dell'incarico perché The Sinking City 2 si distingua e questo sia un progetto degno di essere seguito se ti piacciono questi tipi di giochi.

Per farla breve, sono piuttosto colpito da The Sinking City 2 e da quello che ho visto finora dal gioco. Sembra davvero che questa possa rappresentare un'evoluzione significativa rispetto all'impostazione di The Sinking City e, anche se forse si gioca un po' troppo sul sicuro dal punto di vista del design survival horror, la narrazione più ampia, la costruzione del mondo e l'enfasi sulla risoluzione di enigmi tipici di Frogwares dovrebbero permettere a questo gioco di reggere alto e di essere un'aggiunta degna al genere.