The Sinking City 2 debutterà su PC e console quest'estate

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Lo sviluppatore Frogwares ha lavorato duramente al seguito di The Sinking City per un po' di tempo, continuando a gestire l'impatto della guerra in corso in Ucraina, che ha colpito enormemente lo sviluppatore ucraino.

Lo studio si sta avvicinando sempre di più al lancio The Sinking City 2, poiché, sebbene non ci sia ancora una data di lancio fissa, ora ci è stato detto che l'obiettivo è di debuttare il progetto su PC, PS5 e Xbox Series X/S durante l'estate.

Questa notizia è stata condivisa insieme a un robusto nuovo trailer di gameplay, che mostra il focus più ampio dell'horror e come questo si inserisca nel modello investigativo esistente su cui la serie è stata costruita.

Parlando di questo cambio di direzione, il direttore del gioco Alexander Gresko ha detto che l'obiettivo di questo sequel era "creare qualcosa di più nel genere survival horror" e che questo "cambio di genere ci ha permesso di crescere davvero creativamente" mentre "manteniamo le radici investigative per cui siamo conosciuti."

Gresko conclude con: "Abbiamo dato priorità al combattimento, alla sopravvivenza e all'esplorazione, con l'indagine come livello vantaggioso per chi desidera quell'aspetto del gioco. E naturalmente, ci siamo assicurati di avvolgere tutto in una narrazione memorabile e matura, che i nostri fan conoscono e ci amano. Questa volta, la storia è più personale per il nostro protagonista, pur offrendo la nostra caratteristica interpretazione Frogwares di moralità grigia e temi lovecraftiani."

Guarda il nuovo trailer qui sotto e restate sintonizzati per altre novità da The Sinking City 2, dato che con un lancio previsto per questa estate, sicuramente non passerà molto tempo prima che venga data una data precisa.