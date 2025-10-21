The Sinking City 2 è stato ritardato, verrà lanciato nel 2026

HQ

Se avete trattenuto il respiro e speravate di tornare a The Sinking City entro la fine dell'anno per il sequel dello sviluppatore ucraino Frogwares, potreste voler espirare. Lo studio ha annunciato che il gioco è stato ritardato e verrà lanciato nel 2026 in una data indeterminata.

Il motivo del ritardo è semplicemente che Frogwares ha bisogno di più tempo per finire The Sinking City 2, in parte a causa di come la guerra in corso con la Russia ha influenzato la loro tempistica di lancio. Questo è spiegato in modo più dettagliato dal capo della pubblicazione Sergiy Oganesyan.

"Sviluppare un gioco durante una guerra non è qualcosa a cui ci si può mai veramente preparare, ma qualcosa a cui bisogna continuare ad adattarsi. A un certo punto, abbiamo perso energia per giorni mentre droni e missili colpivano la nostra rete elettrica. Quando questa tattica ha smesso di funzionare, si è trasformata in sciami di droni di massa a notti alterne, da mezzanotte all'alba. Lavori tutto il giorno, poi passi la notte insonne ad ascoltare le esplosioni, e in qualche modo devi ancora funzionare la mattina dopo... Tutte queste cose ci hanno rallentato regolarmente al punto che non ha senso cercare di affrettare ciò che ci rimane per incontrare un appuntamento che non riteniamo più degno di essere inseguito. Come le tattiche di Mosca per terrorizzare i civili cambieranno di nuovo con l'arrivo dell'inverno è un'ipotesi di chiunque, quindi preferiamo essere pronti ad adattarci di nuovo, sapendo che siamo in grado di prenderci il nostro tempo".

Si noti anche che il passaggio al genere survival horror per questo sequel ha aggiunto un lavoro extra, con il lead game designer Alexander Gresko che ha notato che è stato un "tipo di sfida completamente nuovo per noi". E aggiunge: "Il survival horror richiede un tipo di pensiero progettuale completamente diverso. Tensione, ritmo, combattimento, ecc. Abbiamo sempre amato il genere come fan, ma una volta che inizi a costruirlo da solo, ti rendi conto di quanto devi ancora fare. È eccitante, ma sicuramente rallenta lo sviluppo".

Per quanto riguarda la finestra di lancio per The Sinking City 2 al momento, lo sviluppatore punta alla prima metà del 2026, ma Oganesyan approfondisce ulteriormente: "Preferiamo essere certi piuttosto che annunciare qualcosa ora solo per spostarlo di nuovo. State tranquilli, al momento puntiamo alla prima metà del 2026, quindi è questione di mesi, non di anni".

Per soddisfare alcuni fan, sono state condivise un sacco di nuove immagini per il gioco, che puoi vedere qui sotto. The Sinking City 2, quando verrà lanciato, arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S.