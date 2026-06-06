The Sinking City 2 verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X /S ad agosto

HQ

Se hai letto di recente la nostra anteprima e visto l'ultimo aggiornamento per il The Sinking City 2 di Frogwares, potresti essere interessato anche all'apparizione del gioco al Future Games Show, dove è stata fornita ai fan la data ufficiale di uscita del prossimo titolo survival horror.

È stato confermato che già dal 18 agosto, The Sinking City 2 debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X/S, portando con sé una formula evoluta basata sul gioco originale ma con una struttura di gioco più simile al survival horror.

La notizia della data di uscita è arrivata insieme a un nuovo trailer del gioco che potete vedere integralmente qui sotto.

HQ

Ma aspetta, c'è dell'altro! Frogwares ha anche comunicato che una demo di The Sinking City 2 è stata ora messa in evidenza ed è disponibile per il controllo su Steam. È una demo piuttosto completa, un assaggio del gioco che include un'ora di azione, in particolare la prima ora.

Ci viene detto in un comunicato stampa: "La demo copre la prima ora del gioco completo e offre uno sguardo anticipato sull'approccio di Frogwares al survival horror. Offre anche la prima opportunità di incontrare davvero il nuovo protagonista, l'avventuriero occulto Calvin Rafferty, e iniziare a scoprire le ragioni dietro il suo tragico e arduo viaggio nella città di Arkham, allagata e infestata da mostri eldritch."

Sei entusiasta per The Sinking City 2 e giocherai questo agosto? Guarda qui sotto un sacco di nuove immagini del gioco.