The Sinking City Remastered è appena stato eliminato su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Frogwares ha recentemente annunciato l'intenzione di realizzare un remaster di The Sinking City, con questo set per migliorare l'originale di ultima generazione portandolo su PC, PS5 e Xbox Series X/S con un'illuminazione completamente ricostruita per gentile concessione di Unreal Engine 5, texture 4K e riflessi migliori, un Photo Mode, supporto per l'upscaling DLSS, FSR e TSR, Modifiche al gameplay, miglioramenti dell'accessibilità, luoghi migliorati e persino nuovi livelli di dettagli e oggetti. Inutile dire che c'è molto da apprezzare in questa versione migliorata, ma non siamo mai stati messi al corrente dei suoi piani di lancio e arrivo.

E questo perché Frogwares aveva un'enorme sorpresa pronta per i suoi fan. The Sinking City Remastered è appena stato lanciato, lasciando cadere le ombre sulle piattaforme current-gen. Il gioco è disponibile per l'aggiunta alla tua collezione da oggi, anche come aggiornamento gratuito per chiunque possieda già la versione last-gen del gioco.

Parlando dell'impegno in questo shadow-drop, il direttore editoriale di Frogwares, Sergiy Oganesyan, ha dichiarato: "Abbiamo in programma di fare grandi cose con l'IP di The Sinking City, a partire dal sequel e poi oltre. Quindi, dopo le nostre lotte piuttosto note con l'originale, è fantastico che questo momento positivo faccia parte della storia contorta del gioco e che siamo noi a deciderlo completamente. Renderlo gratuito per tutti i nostri fan esistenti è il nostro modo di restituire loro per averci supportato per tutto questo tempo, nella buona e nella cattiva sorte".

Guardando al futuro, possiamo aspettarci un sequel aThe Sinking City tutti gli effetti, che ha infranto i suoi obiettivi e leKickstarter sue speranze all'inizio di quest'anno, raggiungendo alla fine oltre il 450% del suo obiettivo originale.