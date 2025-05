The Slayer mostra il suo pollice verde con la mostra a tema Doom: The Dark Ages Chelsea Flower Show

HQ

Non è affatto raro vedere le aziende di videogiochi lavorare con partner particolari come un modo più poco ortodosso per commercializzare e mostrare i loro ultimi lavori. Tuttavia, forse non c'è stato un abbinamento così innaturale come l'argomento di oggi da molto tempo.

Bethesda e id Software hanno deciso di creare una mostra RHS Chelsea Flower Show per celebrare l'arrivo di Doom: The Dark Ages. Sì, il videogioco sparatutto notoriamente rumoroso e violento è arrivato all'annuale spettacolo di giardinaggio pacifico e calmo per presentare una mostra che ha un tema medievale, un braciere funzionante, un sacco di fiori scuri e un piedistallo di ardesia che raffigura il Slayer stesso.

La mostra è in mostra da oggi fino al 24 maggio e potete intravederla qui sotto.

