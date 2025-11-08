HQ

Quando il regista di Uncut Gems, Benny Safdie, inizia la vera storia della star delle arti marziali miste Mark Kerr, l'anno è il 1999. Kerr ha appena compiuto 30 anni. Quindi Dwayne "The Rock" Johnson ha 53 anni quando cerca di fingere di essere un giovane Kerr, anche se i due uomini hanno quasi la stessa età (nella vita reale) e qui sta un problema costante con questo film per me come fan di lunga data delle MMA. The Rock fa tutto ciò che è in suo potere (e anche di più) per vendere il fatto che non è la montagna muscolare di Fast 8 o la testa di carne di Jungle Cruise, Skyscraper, Jumanji o Hercules. È un altro beefcake qui, con sentimenti. E ha appena compiuto 30 anni. Ad essere onesti, non funziona molto bene e nonostante i primi cori di lodi e lacrime a Cannes, trovo difficile digerire il fatto che una star del cinema di 53 anni stia interpretando un fenomeno di combattimento di 30 anni fa con articolazioni come gomma.

Oltre a questa lamentela piuttosto superficiale come introduzione scontrosa alla mia recensione di uno dei film più acclamati dell'anno, trovo anche difficile, spesso impossibile, capire perché Safdie abbia scelto il 1999-2000 come uno spaccato della vita di Kerr e perché abbia scelto Mark in primo luogo. Il suo periodo in UFC è stato, a mio modesto parere, molto più divertente dei tre eventi del Pride qui ritratti e, per essere sinceri, questo film avrebbe dovuto riguardare il suo migliore amico e mentore Mark Coleman, invece. Ora, Coleman ("The Hammer") non ha avuto né un problema con la dipendenza da Oxycontin né una moglie urlante e rumorosa, che è ciò su cui ruota circa il 92% di questo film, e quindi diventa ridicolmente noioso nel processo. The Smashing Machine avrebbe dovuto riguardare Mark Coleman, però. Penso che tutti noi fan delle MMA possiamo essere d'accordo su questo.

20 anni troppo vecchi per il ruolo, chiaro e semplice.

Safdie è un abile regista e uno sceneggiatore estremamente capace e, proprio come in Good Time e Uncut Gems, è così crudo e quasi documentaristico nel modo in cui struttura le scene e si avvicina alla macchina da presa. Il montaggio è veloce senza essere troppo frettoloso, ed è ovvio che Benny ha cercato con martello e pinze di spremere le piccole once di recitazione "vera" che esistono nel suo personaggio principale, e forse per una scena (quando viene ricoverato in ospedale per un'overdose di oppiacei e una volta lì viene affrontato da Coleman) funziona abbastanza bene. Per il resto del tempo, la recitazione di Dwayne è troppo semplice e la sua gamma troppo ristretta per esprimere davvero il dolore che esiste sulla carta, qui. La dipendenza di Kerr travolge Safdie, le urla si abbinano alla strana ragazza con cui ci pepa come un fuoco automatico e tutto diventa così abilmente realistico da lavandino della cucina senza possedere nulla. La profondità manca completamente, diventa invece un dramma piuttosto superficiale su una sola espressione emotiva, la rabbia, che fa apparire Kerr come il piagnucolone di tutti i tempi più che altro.

Le molte scene di combattimento in cui Kerr e Colemen hanno i loro tanto pubblicizzati combattimenti Pride sono relativamente ben fatte, ma anche qui c'è una mancanza di pressione, una mancanza di sostanza e potenza. The Rock, in particolare, è rigido nel suo comportamento all'interno del ring del Pride ed è così evidente che non carica mai, ma si trattiene e si assicura davvero di non colpire mai alcun avversario in faccia con un semplice pugno leggero. Ryan Bader è migliore, ovviamente, come un vecchio veterano UFC/Bellator. I suoi pugni sembrano far male ed è sorprendentemente meglio come Mark Coleman di quanto avrei potuto immaginare. Emily Blunt fa del suo meglio per far arrabbiare Dwayne e lo fa con una fidanzata stereotipata e magra e piatta che non riesce a pronunciare una parola senza essere deliberatamente provocatoria e in cerca di attenzioni.

Diventa così trasparente, noioso, semplicistico e piatto quando ti rendi conto che Safdie voleva concentrarsi solo sulle rumorose discussioni in cucina con la sua ragazza e sulla dipendenza da oppiacei di Kerr.

Come ho detto, non capisco perché Safdie abbia scelto Kerr quando ci sono tonnellate di storie più interessanti da raccontare su Coleman, Shamrock o perché no Couture. Sfortunatamente, non capisco nemmeno perché abbia scelto di concentrarsi su un singolo anno di Pride piuttosto che cercare di allargare un po' l'arco narrativo e trovo che l'attenzione su un periodo estremamente breve di dipendenza da oppiacei sia ridicolmente alla ricerca di effetti e piatta. A parte la splendida scenografia, i costumi e la fotografia super splendida, non c'è molto qui che intendo elogiare, purtroppo. The Rock non può portare un film drammatico pesante come questo sulle sue spalle ben pompate (per quanto il Festival di Cannes lo volesse) e non funziona con un bodybuilder di 53 anni che cerca di parodiare una giovane star delle MMA. Questo non ha funzionato affatto per me.