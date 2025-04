The Smashing Machine di Dwayne Johnson timbra il biglietto per l'uscita di ottobre

Quando The Smashing Machine è stato rivelato per la prima volta, ha attirato molta attenzione principalmente grazie a Dwayne Johnson AKA The Rock che ha scelto un ruolo che non era solo il suo essere un uomo forte e carismatico, che è fondamentalmente il ruolo che interpreta nella vita reale.

In The Smashing Machine di A24, Johnson si è trasformato nel combattente di MMA Mark Kerr, e ora (tramite Deadline) abbiamo una data di uscita su quando saremo in grado di vedere come apparirà quella trasformazione al di là di un'immagine prestabilita. The Smashing Machine uscirà il 3 ottobre.

The Smashing Machine è diretto da Benny Safdie, e vede anche Emily Blunt nel ruolo della fidanzata di Kerr, Dawn Staples. Il film si svolge all'apice della carriera di Kerr, mentre lotta con la sua vita e cerca di destreggiarsi tra le persone che lo circondano.