The Smashing Machine ottiene il più basso incassi al botteghino della carriera di The Rock

Per gran parte della sua carriera di attore, Dwayne "The Rock" Johnson è noto per aver interpretato lo stesso personaggio. Un fusto fumante che per contratto non può accettare una sconfitta in un combattimento. Tuttavia, nelThe Smashing Machine Johnson decide finalmente di voler mostrare le sue doti di attore, e le recensioni lodano in gran parte le sue abilità nel dare vita alla storia del combattente Mark Kerr.

Tuttavia, sembra che il botteghino non sia così impressionato. Negli Stati Uniti, secondo Box Office Mojo, The Smashing Machine ha incassato 6 milioni di dollari nel suo weekend di apertura. Con un budget di 50 milioni di dollari, The Smashing Machine ha ancora molta strada da fare per entrare in verde, ma non abbiamo ancora visto la sua performance a livello internazionale.

Quei 6 milioni di dollari segnano l'apertura più bassa della carriera di The Rock, il che potrebbe mostrare a Dwayne che ruoli più emotivamente d'impatto potrebbero non essere il modo più veloce per accumulare un sacco di soldi. Altrove al botteghino, vediamo One Battle After Another di Paul Thomas Anderson superare il traguardo dei 100 milioni di dollari, che è il primo film nella carriera del regista a farlo.