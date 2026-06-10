The Social Reckoning debutta questo ottobre, Jeremy Allen White, Mikey Madison, Jeremy Strong all-star

Lo scorso settembre è stato rivelato che lo sceneggiatore Aaron Sorkin sarebbe tornato per scrivere la sceneggiatura di un seguito di The Social Network, con la premessa di questo film che si è allontanata da come Mark Zuckerberg e soci abbiano rivoluzionato il mondo della tecnologia creando il popolarissimo social media, Facebook, e si è invece concentrata su come alcune persone, più recentemente, abbiano interrotto il creatore originale.

Il film è noto come The Social Reckoning ed è considerato un "pezzo complementare" che si concentra sul titolo dell'inchiesta del Wall Street Journal The Facebook Files, che ha denunciato i segreti più custoditi di Facebook dopo che un giovane ingegnere ha fatto coming out e ha messo in luce affari loschi.

Scritto e diretto da Sorkin, questo film presenta un cast nuovo, visto che ora vediamo Jeremy Strong interpretare un Mark Zuckerberg più anziano, mentre il resto del cast è protagonista da Jeremy Allen White, Mikey Madison, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen e Bill Burr.

Il piano è che The Social Reckoning debutti al cinema il 9 ottobre e potete vedere il trailer e la sinossi del film qui sotto.

"Un pezzo complementare al film di successo The Social Network, la sceneggiatura originale di Sorkin si basa sugli eventi che hanno dato origine all'scioccante inchiesta del Wall Street Journal, The Facebook Files. Il film è ispirato alla vera storia di come Frances Haugen, una giovane ingegnera di Facebook, si avvalga dell'aiuto di Jeff Horwitz, un giornalista del Wall Street Journal, per intraprendere un viaggio pericoloso che finisce per denunciare i segreti più custoditi del social network."