Ho affermato più volte in passato che Apple TV+ è attualmente il posto migliore per trovare programmi televisivi di qualità su uno streamer. I budget più grandi, le visioni creative più chiare, la capacità di dare a ogni progetto il tempo di cui ha bisogno per essere pronto e il fatto che le migliori star e i nomi più grandi vogliano essere coinvolti nella piattaforma culminano in un portfolio che raramente perde un colpo in un formato televisivo. Certo, i suoi film sono un po' più incostanti, ma non c'è mai stato un motivo importante per dubitare delle produzioni televisive diThe Studio Apple TV+, e quello di Seth Rogen lo supporta ulteriormente.

Questa serie è una parodia satirica della Hollywood dei giorni nostri, un'industria in cui la creatività e le produzioni originali e artistiche sembrano essere ai minimi storici. Segue Matt Remick di Rogen, il nuovo capo dellaContinental Studios società di produzione, che ora deve navigare in un mondo in cui le richieste aziendali e la pressione che deriva dall'essere potenzialmente acquisiti da un pesce più grande vengono messe da parte solo con successo, non solo dalla critica ma anche al botteghino. Ciò significa che Matt e i suoi amici dirigenti si trovano di fronte al dilemma del via libera e della realizzazione dei progetti memorabili e creativi che desiderano e dei colossi del botteghino che il consiglio di amministrazione e il proprietario preferiscono allo stesso tempo.

È un grande specchio della Hollywood moderna, in cui i giganti della produzione continuano a sfruttare la proprietà intellettuale come il modo per fare soldi. Invece di videogiochi e marchi di giocattoli, come sembra essere la tendenza nella realtà, The Studio vede invece Continental intrappolato tra la realizzazione di film d'autore pluripremiati e anche un film live-action Kool Aid, e questa dinamica divisa funge da trampolino di lancio perfetto per portare i fan dietro le quinte del cinema e in alcuni dei ridicoli dilemmi che le società di produzione devono affrontare oggi, che sia autoinflitto o meno.

L'umorismo e il tono di questo spettacolo sono di gran lunga uno dei suoi fattori più forti. The Studio è una serie davvero esilarante, che ti farà ridere a crepapelle con umorismo spiritoso e intelligente, ma anche con la tipica commedia slapstick e più cruda lungo la strada. È di natura molto Rogen in questo senso, con un equilibrio di commedia fisica e cerebrale in tutto. Certo, questo è in parte dovuto all'eccellente cast, con Rogen, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn, Catherine O'Hara e Chase Sui Waters che si distinguono per i rispettivi ruoli e presentano caricature di qualità di dirigenti dell'intrattenimento. Anche i cameo si aggiungono a questo in un modo davvero adorabile e appropriato, con The Studio con una serie di star aggiuntive che hanno ruoli piuttosto significativi (che si tratti di Anthony Mackie, Zac Efron, Adam Scott, Martin Scorsese, Zoe Kravitz o Dave Franco) o anche solo semplici battute, con l'apparizione di Charlize Theron particolarmente fantastica.

Anche il ritmo è eccellente. Gli episodi in genere durano circa 35 minuti e in quel periodo si ottiene lo stress dello stile di vita dirigenziale dell'intrattenimento, un sacco di umorismo, un pizzico di imbarazzo e persino l'occasionale punto di tristezza. Emotivamente, The Studio può metterti alla prova, anche se la risata è la risposta principale che sta cercando di tirar fuori.

Come nel caso di molte serie Apple TV+, The Studio è anche così ben girato che si tende a darlo per scontato. È solo quando rifletti sull'episodio che ti rendi conto che molte scene sono quasi senza soluzione di continuità e presentate in un unico flusso continuo. C'è ovviamente la magia del cinema, come nel caso di 1917 e Birdman, ma qui è meno evidente, e questa struttura ti permette di immergerti e coinvolgerti incredibilmente con la narrazione generale di ogni episodio. Le scenografie, i costumi, l'illuminazione... Tutto il resto che serve per rendere una produzione sbalorditiva spicca anche qui, rendendo questa serie comica una delle serie girate in modo più impressionante che ho visto da un po' di tempo.

Ci sono momenti in cui la natura slapstick dello show può forse sembrare un po' esagerata, ad esempio con l'arco narrativo del trailer di Johnny Knoxville, che forse è divertente solo per i bambini di cinque anni. Anche le frecciate a Hollywood possono sembrare un po' esagerate, con alcune delle idee di produzione dietroKool Aid le quinte che non arrivano come previsto. Ma la commedia e l'impostazione generale si distinguono, e gli ultimi episodi sono assolutamente incredibili, con Dave Franco e Zoe Kravitz che sono due cameo da non perdere.

Ma nel complesso, The Studio è una serie brillante che è girata in modo amorevole e sorprendente ed esilarante quasi ad ogni angolo. È una serie comica perfetta per gli appassionati di cinema e TV, con un'impostazione dietro le quinte interessante e fresca, e il cast si distingue per le sue interpretazioni straordinarie, in particolare il Sal Saperstein di Barinholtz, che è uno dei preferiti.

Apple TV+ di solito non delude e non lo ha fatto nemmeno qui, quindi se fossi indeciso sul trading Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+, o qualsiasi altra cosa per questo streamer, tutto ciò che direi è di farlo. Non te ne pentirai.

