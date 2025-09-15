The Studio batte i record e gli attori dell'adolescenza vincono alla grande agli Emmy

HQ

Alla 77esima edizione dei Primetime Emmy Awards, Apple e HBO sembravano destinate a portare a casa un sacco di oro, ed entrambi gli studi lo hanno fatto, ma non senza alcune sfide da parte di altri grandi nomi. Adolescence di Netflix ha dimostrato che lo streamer ha ancora alcuni contenuti di qualità e Andor ha ricevuto un cenno dopo aver raccolto un po' d'oro ai Creative Arts Awards la scorsa settimana.

Per le categorie delle serie limitate, è chiaro che l'adolescenza indossa la corona. Stephen Graham ed Erin Doherty hanno vinto per la recitazione, insieme al co-protagonista Owen Cooper che diventa il più giovane vincitore maschile dell'Emmy. La serie ha anche portato a casa i premi per la sceneggiatura e la regia per le serie limitate, con The Penguin che ha ottenuto solo una resistenza contro una spazzata dell'adolescenza mentre Cristin Milioti ha vinto il suo primo Emmy la scorsa notte.

Nelle categorie Commedia, The Studio ha battuto i record, raccogliendo un totale di 13 vittorie agli Emmy per una nuova serie comica, che batte il record di 11 precedentemente detenuto da The Bear. Seth Rogen ha vinto per la regia, la sceneggiatura e la recitazione nello show, che parodia l'esperienza di vita reale dei dirigenti di Hollywood. Hollywood sembra amare la programmazione su se stessa.

Le categorie drammatiche erano un po' più divise, ma HBO ha portato a casa alcune grandi vittorie grazie al dramma ospedaliero The Pitt. Noah Wyle ha battuto alcuni grandi nomi come Pedro Pascal, Adam Scott e Gary Oldman per la sua vittoria come attore, e lo spettacolo ha anche vinto il premio generale per la migliore serie drammatica. Severance ha avuto i suoi fiori, però, con Britt Lower e Tramell Tillman che hanno vinto rispettivamente come migliore attrice protagonista e miglior attore non protagonista. Dai un'occhiata all'elenco completo dei vincitori qui.