The Studio tornerà per una seconda stagione

HQ

The Studio sembra funzionare molto, molto bene per Apple TV+, poiché lo spettacolo comico non è stato solo un successo di critica, ma chiaramente anche uno dei preferiti dai fan per il pubblico. Diciamo questo perché la piattaforma di streaming ha ora annunciato che lo show tornerà per una seconda stagione, ma a parte la semplice condivisione di queste informazioni, non abbiamo ancora nient'altro da fare.

Quello che possiamo aspettarci è che molti del cast principale riprendano i loro ruoli, il che significa che è probabile che Seth Rogen, Catherine O'Hara, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn, Bryan Cranston, Chase Sui Wonders, e poi molti altri cameo di celebrità freschi o di ritorno spuntano anche.

The Studio deve ancora concludere la sua prima stagione, poiché ci sono ancora un paio di episodi da presentare. Se non hai ancora visto il fantastico spettacolo, assicurati di leggere la nostra recensione qui per capire perché dovrebbe essere nella tua lista di controllo.