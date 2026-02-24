The Super Mario Galaxy Movie descrizione del cinema offre uno spoiler importante sul personaggio

HQ

Purtroppo, non è raro che spoiler importanti su giochi e film trapelino prima della prima, cosa che abbiamo visto recentemente con Resident Evil Requiem, ad esempio. Le persone cercano attenzione sui social senza considerare che stanno rovinando il divertimento a innumerevoli altri.

Ma a volte è più difficile evitare spoiler, specialmente quando fonti ufficiali trapelano informazioni. La descrizione del prossimo The Super Mario Galaxy Movie ora è colpevole di questo. IGN riporta che la catena cinematografica britannica Everyman ha pubblicato senza sentimentalismi la seguente presentazione (un ultimo avvertimento: non continuate a leggere se volete evitare spoiler!):

"Dopo aver sconfitto Bowser e salvato Brooklyn, Mario affronta l'alleanza malvagia di Wario e Bowser Jr. Ora, insieme ai suoi amici e a Yoshi, deve fermare i loro piani di dominazione mondiale."

In breve, Mario non dovrà solo affrontare Bowser Jr. ma anche Wario... un personaggio che è stato tenuto segreto fino ad ora. Supponiamo che avrà un ruolo piuttosto significativo come uno dei cattivi nel film, e il fatto che Nintendo non abbia menzionato nulla a riguardo suggerisce che intendesse che gli spettatori lo scoprissero da soli.

È possibile, ovviamente, che si tratti di un errore, ma sembra improbabile che una casa di produzione cinematografica scriva una descrizione e si limitasse a inventare affermazioni su un personaggio. Cosa pensi della comparsa di Wario nel film?