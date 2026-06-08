The Super Mario Galaxy Movie diventa il primo successo da un miliardo di dollari del 2026

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The Super Mario Galaxy Movie non ha ricevuto la stessa accoglienza del suo predecessore, né in termini di recensioni né di vendite. Tuttavia, è stato tutt'altro che un disastro, anzi il contrario, dato che da tempo è stato di gran lunga il film con il maggior incasso del 2026, e ora ha superato una tappa importante.

Deadline riporta che dopo 10 settimane il film ha incassicato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino globale. È significativamente più lento rispetto al suo predecessore, che ha raggiunto lo stesso risultato in 26 giorni. In confronto, The Super Mario Bros. Movie ha incassato un totale di 1,36 miliardi di dollari durante la sua trasmissione. Non sappiamo dove finirà The Super Mario Galaxy Movie, ma ora sta crescendo molto lentamente di settimana in settimana, quindi è improbabile che raggiunga una cifra significativamente superiore al miliardo di dollari.