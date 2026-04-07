The Super Mario Galaxy Movie ha avuto un ottimo weekend di apertura con oltre 370 milioni di dollari
Il sequel animato può essere stato criticato duramente, ma ciò non ha fermato il pubblico di andare al cinema.
Quando l'embargo per le recensioni per The Super Mario Galaxy Movie è stato revocato, è rapidamente stato dipinto il quadro che questo sequel animato si profilava come un disastro. I critici da ogni parte sembravano criticare e non gradire il progetto, con alcuni che offrivano impressioni taglienti e spietate, cosa che non abbiamo espresso nella nostra recensione in cui sottolineava che il film aveva i suoi problemi ed era deludente, ma non una macchia sul cinema come alcuni critici lo hanno fatto sembrare. Tutto questo è importante perché ora abbiamo visto come queste impressioni si siano tradotte nelle vendite dei biglietti.
Dopo un lungo weekend di Pasqua, i numeri sono arrivati e mostrano che The Super Mario Galaxy Movie finora è stato un successo tra i fan. In tutto il mondo, il sequel animato ha incassato fino a 372,6 milioni di dollari, secondo Box Office Mojo, rendendo il film il terzo film più grande dell'anno, superando concorrenti animati come Hoppers e Goat.
Ha ancora molta strada da fare per competere con The Super Mario Bros. Movie, che ha generato ben 1,360 miliardi di dollari nelle sale, ma i film d'animazione si sono dimostrati eccellenti in termini di successo, quindi riprenderemo questa conversazione dopo questo prossimo weekend.