The Super Mario Galaxy Movie ha avuto un ottimo weekend di apertura con oltre 370 milioni di dollari

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Quando l'embargo per le recensioni per The Super Mario Galaxy Movie è stato revocato, è rapidamente stato dipinto il quadro che questo sequel animato si profilava come un disastro. I critici da ogni parte sembravano criticare e non gradire il progetto, con alcuni che offrivano impressioni taglienti e spietate, cosa che non abbiamo espresso nella nostra recensione in cui sottolineava che il film aveva i suoi problemi ed era deludente, ma non una macchia sul cinema come alcuni critici lo hanno fatto sembrare. Tutto questo è importante perché ora abbiamo visto come queste impressioni si siano tradotte nelle vendite dei biglietti.

Dopo un lungo weekend di Pasqua, i numeri sono arrivati e mostrano che The Super Mario Galaxy Movie finora è stato un successo tra i fan. In tutto il mondo, il sequel animato ha incassato fino a 372,6 milioni di dollari, secondo Box Office Mojo, rendendo il film il terzo film più grande dell'anno, superando concorrenti animati come Hoppers e Goat.

Ha ancora molta strada da fare per competere con The Super Mario Bros. Movie, che ha generato ben 1,360 miliardi di dollari nelle sale, ma i film d'animazione si sono dimostrati eccellenti in termini di successo, quindi riprenderemo questa conversazione dopo questo prossimo weekend.