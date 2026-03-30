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The Super Mario Galaxy Movie
The Super Mario Galaxy Movie ha due scene post-crediti
Non dimenticate di guardare i titoli di coda di questo imminente sequel.
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Se ti sei chiesto se devi restare una volta che iniziano i titoli di coda mentre ti riverserai al cinema questa settimana per vedere The Super Mario Galaxy Movie, la risposta è che dovrai farlo.
Chi ha già visto il film come parte delle prime proiezioni può confermare che non ci sono una, ma due scene post-crediti degne del vostro tempo. Matt Ramos è uno di questi individui che può confermarlo, dopo aver partecipato alla prima globale giapponese del film, avvenuta nel fine settimana.
Per ulteriori informazioni sul film, restate sintonizzati perché presto avremo tutte le nostre impressioni sul sequel animato in una recensione dedicata in vista della prima del 1° aprile.