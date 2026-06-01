The Super Mario Galaxy Movie probabilmente diventerà il primo film del 2026 a raggiungere 1 miliardo di dollari

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The Super Mario Galaxy Movie si sta rapidamente avvicinando al magico miliardo di dollari e, secondo Global Box Office, sarà il primo film a raggiungere questo obiettivo nel 2026. Segnalano inoltre di aspettarsi che il traguardo venga raggiunto già nel prossimo fine settimana.

Tuttavia, è dubbio che raggiungerà lo stesso livello del suo predecessore, dato che quel film ha incassato 1,36 miliardi di dollari a livello globale, e ci vorrebbe molto perché questo film raggiungesse quella cifra, soprattutto considerando che è già disponibile in streaming a casa.

Tuttavia, raggiungere questo obiettivo è una dichiarazione molto forte da parte di Illumination, Nintendo e dello stesso Mario, e sicuramente altri film sono in arrivo, con il sequel di The Super Mario Galaxy Movie previsto per la prima uscita nel 2028.