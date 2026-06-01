The Super Mario Galaxy Movie probabilmente diventerà il primo film del 2026 a raggiungere 1 miliardo di dollari
E questo dovrebbe accadere questa settimana. Nonostante alcune recensioni contrastanti, il pubblico sembra soddisfatto.
The Super Mario Galaxy Movie si sta rapidamente avvicinando al magico miliardo di dollari e, secondo Global Box Office, sarà il primo film a raggiungere questo obiettivo nel 2026. Segnalano inoltre di aspettarsi che il traguardo venga raggiunto già nel prossimo fine settimana.
Tuttavia, è dubbio che raggiungerà lo stesso livello del suo predecessore, dato che quel film ha incassato 1,36 miliardi di dollari a livello globale, e ci vorrebbe molto perché questo film raggiungesse quella cifra, soprattutto considerando che è già disponibile in streaming a casa.
Tuttavia, raggiungere questo obiettivo è una dichiarazione molto forte da parte di Illumination, Nintendo e dello stesso Mario, e sicuramente altri film sono in arrivo, con il sequel di The Super Mario Galaxy Movie previsto per la prima uscita nel 2028.