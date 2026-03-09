The Super Mario Galaxy: The Movie Direct rivela le voci di Wart e Yoshi

HQ

Manca meno di un mese all'uscita cinematografica di Super Mario Galaxy: The Movie. Come sequel di Super Mario Bros. Il film di tre anni fa, che è stato uno dei più grandi successi animati di tutti i tempi, è naturale che le aspettative per SMB3 siano altissime. Nintendo, Universal e Illumination condividono anteprime dallo scorso autunno (incluso un Direct a gennaio), e oggi, con l'ultimo Nintendo Direct: Super Mario Galaxy: The Movie, chiunque voglia può vedere un trailer finale.

Rompendo con la tradizione, Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri non hanno presentato la trasmissione questa volta, ma invece il cast di attori del film ha augurato ai fan un "buon giorno di Mario" e ha introdotto il trailer successivo con un "andiamo!"

Il montaggio mostra la caduta del Regno dei Funghi e il rapimento del Castello di Peach in uno stile simile all'inizio di Super Mario Galaxy (il gioco), ma questa volta opera di Bowser Jr. nel suo tentativo di salvare suo padre. Dopo il ritorno di Bowser come Re dei Koopas, tocca a Wart recitare la sezione del Casinò che abbiamo già visto in altri video, e infine vediamo il ritorno dello psicopatico Luma del primo capitolo.

Dopo il trailer, Miyamoto e gli attori che interpretano Bowser e Bowsy, seguiti da quelli che interpretano Peach e Toad, hanno salutato la trasmissione, ma non prima che Brie Larson (Rosalina) abbia festeggiato il suo momento in un Nintendo Direct come fan riconosciuta. Infine, Meledandri ha rivelato Luis Guzmán (Gamez Addams in Wednesday) nel ruolo di Wart, Issa Rae come la Regina Ape e Donald Glover come Yoshi.