The Talos Principle III annunciato, uscirà nel 2027

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È stato annunciato un terzo gioco The Talos Principle, che uscirà nel 2027. Dopo che i fan hanno pensato che il secondo gioco avesse concluso gli eventi della amata serie di puzzle di Croteam, sembra che ci serva un ultimo viaggio per concludere davvero il libro su The Talos Principle.

The Talos Principle III ci porta all'Anomalia, un luogo dove le leggi della fisica non si applicano. Se hai giocato ai precedenti giochi Talos Principle, probabilmente saprai che questo aggiungerà un ulteriore livello di complessità agli enigmi del terzo titolo. Meccaniche vecchie e nuove si combineranno in The Talos Principle III, e ci saranno anche alcune location familiari ai fan della serie.

Se vuoi completare tutto The Talos Principle III, dovrai setacciare l'Anomalia alla ricerca dei suoi segreti più grandi. Dai un'occhiata al breve teaser qui sotto per un'idea di ciò che il gioco ha da offrire e tieniti d'occhio per altre notizie The Talos Principle III mentre ci avviciniamo all'anno di uscita.