Ho adorato The Talos Principle 2, l'ho adorato assolutamente. Può sembrare strano che io citi il sequel come la prima cosa che faccio in una recensione di una riedizione raffinata del primo gioco. Ma c'è una ragione per questo. Non intendo sminuire i risultati di un gioco di puzzle perché ha avuto un sequel fantastico. Il mio punto è piuttosto che ci viene data una rimasterizzazione del primo gioco, e questa versione esce dopo che abbiamo sperimentato il sequel ancora migliore. Penso che questa prospettiva sia ancora ragionevole da cui partire. Se influisce sulla valutazione nel suo complesso è un'equazione impossibile da fare.

Detto questo, non significa che The Talos Principle: Reawakened sia in alcun modo un gioco peggiore. Ma quando gioco a questo remake, è anche impossibile per me non vedere come la serie si sia evoluta e migliorata sotto molti aspetti. L'intera premessa è davvero la stessa; Camminare in ambienti fantasiosi e all'interno di piccole aree chiuse è un puzzle complicato. Si inizia semplicemente con un jammer che mette fuori uso l'elettronica. Potrebbe trattarsi di un campo elettrico che impedisce il tuo avvicinamento o, ad esempio, di una bomba galleggiante che esplode se ti avvicini troppo. Chiudi questi ostacoli con il trasmettitore e puoi arrivare alla fine del puzzle per raccogliere il tuo premio sotto forma di un blocco Tetris.

Questi pezzi vengono poi raccolti per sbloccare nuove aree. Ma vengono anche utilizzati per sbloccare nuovi oggetti che ti consentono di completare i numerosi enigmi del gioco. Ci sono anche pettegolezzi su un'alta torre che una voce oscura autoproclamata onnipotente ti impone di non esplorare in nessuna circostanza perché significherà la tua morte.

Enigmi a parte, Il Principio di Talos riguarda molto la filosofia e le questioni esistenziali. La suddetta voce oscura ti parla come un dio, e i vari ambienti sono pieni di computer che spettegolano sulla scomparsa dell'umanità. Perché in The Talos Principle controlli un robot, ma anche se sei un barattolo di latta, c'è molto sul libero arbitrio e c'è una storia di fondo che non viene raccontata. Sta a voi, se lo desiderate, scoprire e immergervi tramite terminali e memorie sparse che si possono trovare tra i vari ambienti.

Nonostante ciò, sono, ovviamente, gli enigmi del gioco ad essere al centro dell'attenzione e la stella splendente da cui intrattenersi. Qui, The Talos Principle riesce ad essere intelligente e fantastico quanto un amante dei puzzle potrebbe desiderare. Il gioco si svolge in prima persona in tre dimensioni, e devi essere consapevole di ciò che ti circonda, ma soprattutto devi conoscere gli oggetti che hai a disposizione. Ogni volta che si entra in una nuova area, si tratta di esplorarla prima per trovare gli strumenti necessari per risolvere il puzzle, ma anche per capire come posizionare le cose. Oltre ai jammer di cui ho parlato prima, ci sono alcuni altri oggetti che ricorrono e vengono utilizzati frequentemente. Uno di questi è un accoppiatore che consente di collegare la luce proveniente da raggi laser di diversi colori. Poi, ovviamente, ci sono enigmi basati sulla necessità di dirigere correttamente il suono in modo da poter aprire una porta o attivare qualcosa. Altri oggetti attorno ai quali sono costruiti i puzzle includono un cubo che può essere utilizzato per piastre a pressione o per portare te o altri oggetti a un'altezza maggiore.

Poi abbiamo quello che in un certo senso diventa forse l'oggetto più avanzato del gioco; Un terminale dove puoi registrare ciò che fai. All'inizio, è abbastanza semplice in quanto si avvia la registrazione, si esegue un'azione e poi, quando si preme "play", il tutto viene ripetuto come hai fatto tu. È come una copia visiva del tuo robot che fa esattamente quello che hai appena fatto. Ad esempio, possiamo immaginare che ci sia una piastra a pressione su cui stare in piedi per aprire una porta. Premi il disco, ci stai sopra e quando lo riproduci tutto, la tua copia fa quello che hai fatto prima e il cancello è aperto per farti attraversare. Grazie a una funzione intelligente, puoi anche creare piccoli punti di pausa in modo da non dover avere fretta e puoi riprendere le azioni che hai appena fatto quando vuoi. Come per tutti i puzzle, all'inizio è molto semplice, ma diventa rapidamente molto più difficile.

A volte i puzzle sono costruiti attorno a un solo oggetto. A volte sono tutti confusi e spesso ci sono diversi oggetti uguali negli ambienti. Il tutto per sfidare e variare e creare nuove idee. Perché è così che funziona il Principio di Talos. Un puzzle ti introduce alle meccaniche e poi vengono aggiunti altri elementi, oppure ci sono pochi elementi ma diventano sempre più difficili da completare. Gli angoli giusti devono essere trovati sui raggi laser, devi fare le cose in un certo ordine, capire come ottenere un oggetto più lontano per essere utilizzato in una fase successiva. E così via. Ci sono molti enigmi che fanno rizzare i capelli, ma sono sempre logici e ovviamente fattibili, a volte in diversi modi. Soprattutto, è molto intelligente e molto divertente.

L'unica cosa con cui ho un po' di problemi sono i puzzle che contengono un oggetto che può essere etichettato come una minaccia mortale. Le bombe galleggianti di cui ho parlato prima e c'è anche un'arma appesa alle pareti in alto che funge un po' da telecamera e monitora un'area. Se entri nel suo raggio d'azione, vieni colpito e fallisci. Grazie a un intelligente sistema di riavvolgimento, puoi sempre ricominciare da capo appena prima che una bomba o una mitragliatrice ti uccida, ma il fatto che abbiano completamente rimosso questi elementi nel sequel è un po' un indizio che potrebbero non essere stati del tutto soddisfatti della funzione. Il tutto funziona meglio quando riesci a capirlo in tempo utile senza alcun tipo di guardia di pattuglia che ostacola i tuoi progressi. Anche se, ovviamente, questi aggiungono anche un elemento complicato che devi capire come superare.

Un altro piccolo svantaggio è che la possibilità di creare i propri puzzle, o condividerne altri, non è disponibile su console. Questo è disponibile nella versione PC, quindi lo menziono nel caso in cui questo sia qualcosa che personalmente hai trovato un po' più interessante. Anche se la possibilità di creare i propri puzzle non fosse stata inclusa nella console, sarebbe stato comunque gradito poter importare ciò che altri hanno fatto. Ma il contenuto non dovrebbe essere davvero criticato. Per Talos Principles: Reawakened include anche l'espansione Road to Gehenna ma anche una nuovissima aggiunta chiamata In the Beginning che, oltre a enigmi davvero intelligenti, aggiunge anche un sacco di storia di sfondo all'intera costruzione del mondo nella serie.

Un remaster è per molti versi un gioco che si rinnova. Questo confine tra un remaster/remake può spesso essere un giudizio difficile, ma dal momento che il gioco, a parte alcuni piccoli aspetti, mantiene esattamente lo stesso puzzle e la stessa sensazione, è probabilmente più vicino a un remaster, anche se la grafica ha comunque ricevuto un grande potenziamento. Non si tratta solo di una risoluzione più alta, ma è un lavoro solido che è stato svolto. Texture, fonti di luce, dettagli e soprattutto la vegetazione negli ambienti hanno ricevuto una vera e propria spinta. Questo senza che sembri un nuovo gioco, poiché gli ambienti e l'architettura sono in gran parte gli stessi dell'originale. C'è anche una musica incredibilmente atmosferica che incornicia tutto in modo superbo.

Se hai giocato all'originale e ricordi le numerose soluzioni agli enigmi del gioco, questo è forse uno dei motivi per cui non ti sembra indispensabile acquistarlo. Dal momento che tutti gli enigmi sono fondamentalmente gli stessi, gli ambienti ben decorati potrebbero non essere qualcosa che ne vale la pena. Ma come pacchetto, con espansione e nuovi contenuti, è molto completo. È un gioco più concentrato e leggermente più semplice rispetto al suo brillante secondo capitolo, che ha davvero ampliato ogni parte ed è migliore secondo me. Ma se si ridimensiona tutto, il concetto rimane lo stesso. Ti vengono offerti fantastici enigmi e un bel restyling che lo rende sicuramente degno di essere vissuto. Anche se poi è stato seguito da qualcosa di più grandioso e ancora migliore.