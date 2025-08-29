The Terminal List: Dark Wolf (Amazon Prime)

HQ

Per quanto ami le serie spec ops, i film, i libri e i documentari, e per quanto mi piaccia vedere Chris Pratt nei panni di un Navy Seal agguerrito, il successo di Amazon Prime The Terminal List non ha mai fatto per me. Mi è sembrato stantio fin dall'inizio, in un modo che non riuscivo a comprare. Spesso, purtroppo, mi ha ricordato il brutto film di Lone Survivor su Marcus Luttrell (Marky-Mark) che cade da una scogliera di 8.000 piedi e urla "A posto!" ogni volta che una nuova parte del suo scheletro si rompe. La lista dei terminal non era molto buona.

Kitsch & Pratt stanno davvero bene insieme anche qui. Grande chimica.

Nonostante ciò, non vedevo l'ora di vedere Dark Wolf, il sontuoso prologo di Amazon ambientato sette anni prima degli eventi di The Terminal List e basato sul libro di Jack Carr True Believer. Lo showrunner David DiGilio e il produttore esecutivo Chris Pratt si sono certamente presi alcune libertà con il materiale del libro, ma non senza che lo stesso Carr abbia rivisto le modifiche e le aggiunte apportate alla storia generale. Qui seguiamo il tormentato membro dei Navy Seal Ben Edwards, che nel corso della stagione passa dall'essere un soldato scontento durante un'offensiva irachena a Mosul (dove le loro fonti ISF li aiutano a localizzare un leader dell'ISIS) a uno dei fantasmi della CIA, la cui missione porta lui e il suo aiutante Raife Hastings in incarichi in tutto il mondo.

La prima cosa che mi ha colpito di Dark Wolf durante la visione di ieri e di oggi (ci sono sette episodi nella prima stagione, tutti disponibili su Amazon Prime a partire da ieri) è quanto sia teso e oscuro senza essere miserabile come l'ultima apparizione televisiva di Taylor Kitsch (American Primeval). Il mondo in cui vive Ben è intriso di materiale riservato, inganno, gioco sporco, morte e ancora morte, e qui David DiGilio e Jack Carr hanno scelto un tono più oscuro di quello che abbiamo visto nella stagione di Chris Pratt sul tradito (e vendicativo) James Reece.

Le cose si fanno oscure e violente quando il lupo nero vestito di jeans interpreta Jason Bourne.

C'è sicuramente qualcosa di molto generico nel modo in cui Ben Edwards passa dal personaggio che, nel primo episodio, parla di combattere per l'onore e la libertà a cambiare rotta in tempi relativamente brevi quando l'"onore" non vale più il suo peso in oro, ma d'altra parte, funziona, nonostante un senso palpabile di un romanzo di aeroplano con la sua tipografia dalla copertina nitida. Mi piace l'interpretazione di Kitsch qui, proprio come mi è piaciuto in Terminal List. Ha la capacità di interpretare il duro tormentato in un modo che sembra credibile grazie a una certa vulnerabilità. Non diventa mai unilaterale o unidimensionale come molti altri attori che interpretano piloti da combattimento, ma non ha mai lo stesso carisma di Pratt, che è chiaramente evidente nel secondo episodio.

Dark Wolf è il testosterone in concentrato. Ben e Raife prendono a pugni, calci, sparano e si fanno strada attraverso sette episodi esplosivi, e qui c'è relativamente poca finezza, più bicipiti che cellule cerebrali. Se non volete vedere due soldati semi-sporchi che urlano "Andiamo, cazzo" prima di guardare in basso i loro AR15 in sette episodi, questo non fa sicuramente per voi, ma se, come me, speravate che la stagione precedente sarebbe stata davvero buona, penso che troverete molto divertimento qui.