The Terminal List: Dark Wolf porta il calore nel grintoso prequel della CIA Con tre episodi in uscita il 27 agosto e nuovi episodi settimanali fino al finale del 24 settembre, è tempo di prepararsi per un nuovo capitolo grintoso nell'universo di Terminal List.

Pronto a tornare nell'ombra? Il 27 agosto, The Terminal List: Dark Wolf debutterà su Prime Video, un prequel ad alto tasso di adrenalina della serie di successo del 2022. Il lancio prende il via con un rilascio di tre episodi, seguito da uscite settimanali che portano al finale di stagione il 24 settembre. Dark Wolf è incentrato su Ben Edwards (Taylor Kitsch) e sul suo viaggio da Navy SEAL ad agente della CIA, trascinando gli spettatori in profondità nel mondo moralmente torbido e spesso letale dell'intelligence segreta. Chris Pratt è (ovviamente) tornato nei panni di James Reece, affiancato da Tom Hopper, Robert Wisdom, Luke Hemsworth e altri. Come il suo predecessore, Dark Wolf raddoppia l'autenticità, con veterani militari che lavorano dietro le quinte - anche setacciando la sceneggiatura - per garantire il mix più incisivo e realistico possibile di azione e dramma. Emozionato per questo prossimo capitolo? Dai un'occhiata al trailer ufficiale qui sotto.