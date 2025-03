The Terminator ospiterà un concerto nel Regno Unito entro la fine dell'anno

HQ

Se ami la serie The Terminator e stavi aspettando la possibilità di ascoltare la sua colonna sonora e la sua musica come mai prima d'ora, abbiamo delle ottime notizie da condividere. Il concerto The Terminator Live ha annunciato che arriverà nel Regno Unito entro la fine dell'anno, per una serie di quattro date tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

Il concerto si svolgerà aSEC Armadillo Glasgow il 27 ottobre, prima di dirigersi verso ilO2 Arena di Manchester il 28 ottobre, il 29 ottobre e infine il 29 ottobre aSymphony Hall aEventim Apollo Londra e infine a Londra il 2 novembre.

Per quanto riguarda ciò che lo spettacolo offrirà, ci è stato detto che "celebrerà il film pluripremiato, poiché la sua colonna sonora percussiva guidata dal sintetizzatore viene eseguita in sincronia con l'iconico film del 1984 presentato su un vasto schermo HD".

I biglietti per lo spettacolo saranno in vendita questa settimana, con le prevendite della sede che avverranno dal 19 marzo e l'apertura della vendita generale il 21 marzo.

