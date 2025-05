The Texas Chain Saw Massacre ha "raggiunto il suo pieno potenziale" e non riceverà alcun nuovo contenuto

HQ

Lo sviluppatore Gun Interactive ha annunciato che non ci sarà ulteriore supporto in arrivo per The Texas Chain Saw Massacre. Il gioco horror asimmetrico ha "raggiunto il suo pieno potenziale" come osserva lo sviluppatore, il che significa che non saranno previsti ulteriori DLC, aggiornamenti del bilanciamento, correzioni di bug o altro dopo l'ultimo aggiornamento di maggio.

Parlando di come è nata questa decisione, Gun ha dichiarato in un comunicato stampa: "Ci sentiamo orgogliosi del gioco che abbiamo realizzato e siamo felici di essere a un punto in cui sentiamo che The Texas Chain Saw Massacre ha raggiunto il suo pieno potenziale. Fin dall'inizio, abbiamo sempre avuto una visione chiara e concisa di questo gioco. Volevamo spingerci oltre i limiti dell'horror asimmetrico multiplayer, far luce su questo film iconico a una nuova generazione e portare le persone nel bellissimo ma macabro mondo di Muerto County e sentiamo di esserci riusciti".

La buona notizia è che questo non significa che il gioco verrà rimosso o che andrà offline. Gun promette che il gioco sarà ancora giocabile e che i membri della community continueranno a interagire con i fan. Ci saranno anche una manciata di patch aggiuntive in arrivo, ma queste mireranno specificamente a preparare il gioco per il matchmaking peer-to-peer, per garantire che il gioco possa funzionare con interferenze minime da Gun in futuro.

Lo sviluppatore ha anche anticipato un po' cosa gli riserva il futuro. Ci viene detto semplicemente di "... Restate sintonizzati".