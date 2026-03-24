The Thaumaturge sviluppatore sta valutando l'interesse per un sequel, DLC e per l'espansione della proprietà intellettuale

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Uscito nel 2024, The Thaumaturge ci ha portati in una Varsavia del XX secolo infestata da creature mitologiche che solo pochi potevano vedere. Giocando come The Thaumaturge, era nostro compito darle la caccia e portare un po' di stabilità a una città sull'orlo del collasso. L'RPG aveva i suoi problemi, ma Fool's Theory e gli studi a 11 bit hanno portato un'esperienza unica e guidata dalla storia che ha trovato il suo posto tra gli appassionati del genere.

Ora, lo sviluppatore e l'editore si chiedono dove possa portare questa IP. In un nuovo post su Steam, Fool's Theory e 11 bit spiegano di aver creato un nuovo sondaggio, dove i giocatori possono esprimere la loro opinione su "potenziali DLC, sequel e media fisici e digitali." Le persone dietro il gioco vogliono vedere se possono creare un franchise The Thaumaturge, sia attraverso un gioco completamente nuovo che tramite contenuti portati all'originale.

Puoi rispondere al sondaggio fino al 14 aprile, e viene segnalato che questo non raccoglierà il tuo indirizzo email o le tue informazioni personali. Se ci sono abbastanza risposte, questo potrebbe essere un vero vantaggio per chiunque voglia di più di The Thaumaturge. Tuttavia, dato che questo sondaggio sta appena uscendo, non aspettatevi un seguito o un DLC annunciato immediatamente. Queste cose richiedono tempo.