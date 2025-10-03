HQ

Avevo sette anni quando vidi per la prima volta The Toxic Avenger e ricordo quanto fosse malaticcio, goffo, brutto, violento, inutile e assolutamente meraviglioso. Mi è piaciuto molto e il Natale successivo il mio gentile nonno mi ha regalato quell'iconica action figure dell'eroe a strisce verdi della Troma Entertainment, con cui ho giocato fino a quando le mie braccia non mi sono cadute. La Troma avrebbe poi plasmato parte della mia educazione. Io e due amici ci siamo davvero appassionati, adorando film trash come Sgt. Kabukiman e Class of Nuke 'Em High. È diventata la nostra cosa. Per lunghi periodi di tempo siamo stati probabilmente abbastanza sicuri, nella nostra piccola bolla, di essere le uniche persone viventi sulla terra che comunicavano estraendo riferimenti casuali alla Troma da quelli che sono in generale i peggiori film di serie B del mondo.

Toxic Avenger (2023) è scritto e diretto da Macon Blair, che è stato dietro il molto sottovalutato Hold the Dark (2018) e il film commedia Brothers con Josh Brolin e Peter Dinklage nei panni di fratelli male assortiti che hanno intrapreso una vita criminale. È chiaro fin dall'inizio che anche Macon, ovviamente, è cresciuto con i film della Troma, come me, e che ha un rapporto speciale con il loro combattente del crimine verde neon. E' chiaro che Macon ha scritto, diretto e prodotto il film da solo per divertirsi piuttosto che cercare di compiacere qualcuno o qualcun altro, e a mio parere, questa è sempre una ricetta migliore per l'intrattenimento rispetto all'intrattenimento cinematografico basato su focus group e orientato alla sala riunioni che domina gli schermi cinematografici di oggi. Tuttavia, secondo le indiscrezioni,The Toxic Avenger il film originale è costato quasi $ 185- $ 200 milioni per essere completato, mentre il film originale costava $ 500.000 per essere realizzato, all'epoca. I milioni non si notano mai nel nuovo film nello stesso modo in cui la mancanza di soldi si è costantemente notata nel vecchio, e mi piacerebbe così tanto sapere cosa, oltre agli stipendi degli attori e un po' di trucco verde/lattice) cosa è costato così tanto nella produzione di questo film.

La storia in sé è molto diretta e semplice, come dovrebbe essere. Peter Dinklage interpreta Winston Gooze che lavora come addetto alle pulizie per il gigante farmaceutico multinazionale della Bi-Toxifetamina Idrossilato durante il giorno, il cui scarico di rifiuti chimici sta avvelenando metà della città. Un gruppo di giornalisti curiosi scopre informazioni riguardanti la gestione illegale di sostanze tossiche da parte dell'azienda farmaceutica e intende inserirle in un articolo rivelatore quando il malvagio CEO Bob Garbinger (Kevin Bacon) interviene. La band death metal Killer Nutz si trasforma in assassini incalliti, massacra uno dei giornalisti e spara alla testa del completamente innocente e non coinvolto Winston (Dinklage) e getta il suo corpo nei rifiuti chimici che hanno avvelenato la città. Qui The Toxic Avenger nasce perché le metastasi del cancro nel cranio di Winston mutano con la sostanza tossica e radioattiva e quando si sveglia, sembra che lo faccia ed è immediatamente pronto per un tour di vendetta estremamente sciatto.

Il fatto che Peter Dinklage interpreti Winston/Avenger è incomprensibile per me. Nel film originale, proprio come nel fumetto, The Toxic Avenger è alto più di due metri e ultra forte, non 109 cm di corto e con le braccia più corte di un elastico di lunghezza normale. Alla domanda sul perché alla star di Game of Thrones Dinklage sia stato offerto il ruolo principale e quindi abbia cambiato radicalmente l'intero personaggio, Macon Blair ha risposto che si tratta di inclusione, cosa che non sorprende dopo la follia del casting degli ultimi anni. Dinklage è certamente perfettamente a posto in questo film (tanto per cambiare), ma il fatto che il Vendicatore abbia una statura significativamente più piccola non funzionerà mai davvero per me e qui sta il problema più grande di tutto questo film. È visibile in tutti i combattimenti che Dinklage ha difficoltà a muoversi sotto tutto il lattice e il trucco, quando combatte nemici di altezza normale con il suo mocio radioattivo diventa rapidamente ridicolmente brutto considerando che la coreografia è stata regolata per l'enorme differenza di altezza e l'intera faccenda di Toxic è un super-ragazzo verde neon super forte con un volto orribile e mutato - è in gran parte perso qui.

Inoltre, non diventa mai veramente divertente, come la Troma-pazza, come avrebbe dovuto essere e come l'originale, che fosse intenzionale o meno. Kevin Bacon è dimostrabilmente super divertente nel ruolo dello spietato cattivo, ma gran parte degli scontri tra Winston e Bobby sembrano solo una versione peggiore delle stesse scene tra Frank Darbo e Jacques (Kevin Bacon) del meraviglioso B-roll Super di James Gunn (ancora il suo miglior film). The Toxic Avenger (2023) non decolla mai davvero e penso che molto abbia a che fare con Dinklage e quel casting. Ha davvero torto e quelle modifiche apportate al personaggio stesso, sfortunatamente, non funzionano affatto. C'è fascino e c'è un sacco di splatter, qui, ma Toxic Avenger meritava di meglio.