The Toxic Avenger Il sangue raccapricciante fa sì che gli spettatori lascino il cinema

Come probabilmente saprai, The Toxic Avenger debutta oggi nei cinema di tutto il mondo, in cui il custode Winston Gooze viene trasformato in un mostro sfigurato. Armato di uno straccio, ora intende affrontare le ingiustizie del mondo.

Quando abbiamo visto il primo trailer, era abbastanza ovvio che questa sarebbe stata una storia violenta, e ora GeekTyrant dice che potrebbe essere anche peggio di quanto pensassimo. Citano un gruppo di persone che sono andate alle prime proiezioni, dicendo che la gente lasciava i cinema in massa perché era così raccapricciante.

Una persona scrive su Reddit, per esempio

"Vendicatore tossico. Non sarebbe affatto il mio genere, ma ehi, biglietto economico e adoro il cinema. Quattro persone se ne sono andate una volta che è apparsa la scheda del titolo. Poi altri quattro dopo circa 10/15 minuti. Ho smesso di contare dopo che anche altre persone si sono alzate per andare. Abbiamo dato 40 minuti buoni prima che tutti e sei ce ne andassero, semplicemente orribile".

Su X, vediamo la stessa tendenza, con un'altra persona che aggiunge:

"La maggior parte degli scioperi che abbia mai avuto con una proiezione all'Odeon Scream Unseen di The Toxic Avenger."

Non sembra che il film sia brutto; Al contrario, ha ricevuto recensioni quasi universalmente positive, e si dice che sia tutta la violenza gratuita e cruenta che ha fatto reagire le persone in modo così forte.

Hai intenzione di dare un'occhiata a The Toxic Avenger questo fine settimana, e hai mai lasciato un cinema nel bel mezzo di un film?