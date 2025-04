The Toxic Avenger ritorna in questo nuovo teaser trailer

HQ

Toxie è tornato in questo nuovissimo teaser prevedibilmente cruento per l'imminente remake del classico cult della Troma The Toxic Avenger. Il cambiamento più grande questa volta è che Winston Gooze, il grottesco vendicatore, è ora doppiato da Peter Dinklage. O almeno, è la sua voce, perché la persona che vediamo in tutte le scene, sotto tutto il trucco, è Luisa Guerreiro.

The Toxic Avenger è stato finito per anni, ma a causa del suo linguaggio duro, della violenza e delle diverse scene di nudo, ha faticato a trovare un distributore. Per fortuna, Cineverse è intervenuto e ha preso il film sotto la sua ala, e ora possiamo aspettarci di vedere il reboot arrivare nelle sale alla fine di agosto. Dai un'occhiata al nuovo teaser qui sotto.

Sei entusiasta di questa nuova versione di Toxie?