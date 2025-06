The Toxic Avenger ritorna in un trailer insanguinato e armato di scopa Red Band

HQ

Gore, budella e giustizia selvaggia. Questo è solo l'inizio di ciò che è in serbo quando la Troma finalmente rilascia il trailer completamente non censurato e totalmente folle di The Toxic Avenger. In altre parole: esattamente quello che abbiamo sempre sognato: gloriose vibrazioni da film di serie B ed effetti pratici gloriosamente squilibrati.

Il ruolo principale dell'addetto alla nettezza urbana Winston Gooze - alias Toxie - è interpretato da Peter Dinklage, che, dopo uno strano incidente, si trasforma da un bidello maldestro in un antieroe supermutato che brandisce una scopa mortale come arma preferita.

Il regista Macon Blair descrive la violenza come qualcosa che sembra uscito direttamente da Grattachecca: esagerata, brutale e meravigliosamente efficace. Lo studio di produzione era pienamente d'accordo, e Blair promette un "divertimento rock 'n' roll" come non si vedeva da secoli.

Sotto l'abito mutato c'è Luisa Guerreiro, mentre Dinklage fornisce la voce. E dopo l'accoglienza entusiastica del film al Fantastic Fest, siamo davvero entusiasti di assistere alla follia che si svolgerà quando arriverà nei cinema statunitensi il 29 agosto. E per quanto riguarda un'uscita svedese? Questo è ancora nell'aria.

Dai un'occhiata al gloriosamente squilibrato trailer di Red Band qui sotto.